Video : Stefan Gwildis liest den Schimmelreiter

Es ist eine Reise in das sturmflutengepeitschte Nordfriesland des frühen 19. Jahrhunderts - die Sage über den ehrgeizigen Deichgrafen Hauke Haien. Im Januar feierte die Lesetour von Stefan Gwildis Premiere. Anlass ist der 200. geburtstag von Theodor Storm. Über ein Dutzend Termine stehen schon fest. Tickets sind in allen sh:z Kundencentern, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter shz.de/tickets erhältlich.