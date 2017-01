Greencard beim Einkauf verloren : Schenefelderin hofft auf ehrlichen Finder

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Schenefeld | Es sollte ein entspannter Heimaturlaub werden, doch der Aufenthalt endete im Desaster. Nun ist sogar die Rückreise in die USA gefährdet. Die Schenefelderin Isabel Wundrach (28) lebt seit mehreren Jahren in Kalifornien (USA). Als sie ihre Eltern in der Düpenaustadt besuchte, verlor sie am vergangenen Freitag ihr Portemonnaie beim Einkaufen im Rewe-Markt an der Friedrich-Ebert-Allee. Das Problem: Darin waren ihre Greencard (Ausweis mit Arbeitserlaubnis) und weitere wichtige Unterlagen. Unter diesen Umständen kann sie nicht zurück in ihre neue Heimat.

Der Rückflug ist bereits am Freitag. Wundrach hofft, dass der Geldbeutel noch gefunden wird. „Ich bin die Strecke immer wieder abgelaufen, habe aber nichts gefunden.“ Morgen hat sie einen Termin bei der amerikanischen Botschaft in Frankfurt. Sie hofft, dass die Einreise in die USA dort ermöglicht wird.

Die 28-Jährige ist schon seit ihrer Kindheit Amerika-Fan. „Ich hatte sogar Bettwäsche mit der Flagge“, sagt sie. Besonders die Glitzerwelt Hollywoods und Kaliforniens haben es ihr angetan. „Die Palmen, das gute Wetter – das hat mich einfach angezogen“, erzählt die Schenefelderin. „Ich habe nur auf die Gelegenheit gewartet, auszuwandern.“

2009 ging sie dann als Au Pair nach Kalifornien. Nachdem sie online dort ihren Freund kennengelernt hatte, wanderte sie Ende 2012 endgültig aus. Die Beziehung ging zwischenzeitlich in die Brüche – die Liebe zu den USA blieb. Später lernte sie ihren jetzigen Ehemann Naeem Sanders kennen. Seitdem ist auch die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis kein Problem mehr. „Die Heirat war ganz spontan in Las Vegas“, erzählt Wundrach.

Ein harter Kampf

Vorher musste sie lange kämpfen, um in ihrem Land der Träume legal arbeiten zu können. Zunächst pflegte die gelernte Arzthelferin eine gelähmte Frau in Sherman Oaks, in der Nähe von Hollywood. Danach arbeitet sie als Nanny in der Studio City in Los Angeles. Später passte sie auf die Kinder einer anderen Familie in der Nähe von Pasadena auf. Sie zog sogar mit ihrem Arbeitgeber um.

Zwischenzeitlich war die 28-Jährige auch in Calabasas zu Hause. Das Städtchen ist bekannt für seine Promi-Dichte. In ihrer Nachbarschaft lebten der Kardashian-Clan, Justin Bieber und die Osbournes. „Einmal habe ich Tommy Lee beim Joggen getroffen“, erinnert sich die 28-Jährige. Die meisten Prominenten lebten dort aber zurückgezogen, hätten sich abgeschottet hinter Zäunen. „Aber manchmal sieht man die Frauen mit ihren aufgepumpten Lippen und den Doppel-D-Brüsten. Das war schon sehr interessant. Solche Einblicke hat man sonst nicht.“

Mittlerweile lebt sie im Tenecula Valley – eine Stunde von Los Angeles entfernt – und kümmert sich dort um die Jungs James und Luke. Sie hat ein Zimmer auf einer Pferderanch angemietet. Noch studiert ihr Ehemann, danach wollen sie zusammenziehen.

Ihren Aufenthalt in Schenefeld hat sie auch genutzt, um sich Unterlagen zu besorgen, denn sie würde gern als Krankenschwester oder Arzthelferin arbeiten. „Das will ich 2017 auf jeden Fall angehen“, sagt Wundrach. Denn sie hat bisher keine Krankenversicherung – so wie viele Amerikaner. „Ich war bisher gar nicht beim Arzt.“ Viel Geld verdiene sie nicht. „Das Leben ist nicht einfach. Für die Palmen und das Wetter muss man auch gut bezahlen. Dafür fühlt sich jeder Tag an wie Urlaub.“

Wer das schwarze Portemonnaie gefunden hat, kann sich an Wundrach wenden. Sie ist erreichbar unter Telefon 040-8302193 oder per E-Mail. 300 Euro Finderlohn sind ausgesetzt. > isabellwundrach@gmail.com

von Tanja Plock

erstellt am 11.Jan.2017 | 09:00 Uhr