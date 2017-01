„Städte mit Herz und Seele vereint“ : Neujahrsempfang in Schenefeld

1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Schenefeld | Im großen Saal des Schenefelder Rathauses war es schwer, an diesem Vormittag noch ein Plätzchen zu ergattern – so überwältigend war das Interesse der Bevölkerung am Neujahrsempfang der Düpenaustadt gestern.

Viele Bürger waren gekommen, dazu etliche Vertreter aus Politik, Verwaltung und von den Vereinen und Institutionen der Stadt. Auch Gäste aus der großen Politik wie die Bundestagsabgeordnete Valerie Wilms (Die Grünen) und Landtagsabgeordneter Kai Vogel (SPD) waren gekommen, um das neue Jahr zu begehen. Zudem war eine Delegation aus der Partnerstadt Luninez in Weißrussland angereist. „Wahre Freundschaft kennt keine Entfernung“, sagte der Bürgermeister Alexander Pachko, der sich ausdrücklich für die Hilfe bedankte. „Luninez und Schenefeld sind mit Herz und Seele vereint.“

Einen schmissigen Start legte der Chor der Grundschule Altgemeinde unter der Leitung von Katja Treumann hin. Dass die Menschen unterschiedlich sind, ist gut. „Das macht das Leben bunt“ – so lautete das Mut machende Plädoyer.

Während ihrer Reden gingen Bürgermeisterin Christiane Küchenhof und Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (beide SPD) auf die Herausforderungen des vergangenen Jahres ein, wie beispielsweise die gelungene Bewältigung der vielen zugereisten Flüchtlinge mit Hilfe der viele Ehrenamtlichen. „Überall wird großartige Arbeit geleistet“, sagte die Rathaus-Chefin. Küchenhof regte an, sich auch im neuen Jahr zu engagieren. Es sei „wissenschaftlich bewiesen, dass Ehrenamtler gesünder sind und länger leben“.

5200 Brötchen und 200 Kilo Nudeln

In Hinblick auf die Planungen für den neuen Stadtkern zog sie ein positives Fazit: „Viele wegweisende Entscheidungen sind getroffen worden.“ Durch die Jugendlichen beim Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Pinneberg hätte Schenefeld zudem an einem Wochenende im Jahr 2016 erstmals die 20.000-Einwohnergrenze geknackt. Die Mädchen und Jungen hätten unter anderem 5200 Brötchen und 200 Kilo Nudeln verputzt.

Der Ehrenpreis, dotiert mit 2000 Euro, ging an Günther Koop (82), der sich unter anderem für den Siedlerbund, den Bürgerverein und die Städtepartnerschaft mit Luninez verdient gemacht hat. Er sei sein Leben lang „ein durch und durch engagierter Schenefelder“ gewesen, ein „Kümmerer“, lobte Küchenhof. „Mit anderes etwas Gutes zu bewegen, das war seine Motivation.“ Koop war gerührt und bedankte sich bei seiner Frau Frieda für die Unterstützung.

von Tanja Plock

16.Jan.2017

