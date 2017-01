Frische Ideen im Doppelpack : Neue Junior-Managerin im Stadtzentrum

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Schenefeld | Zwei Frauen wollen das „Stadtzentrum“ nach vorn bringen: Die neue Centermanagerin Songül Aksu (37) hat jüngst Unterstützung erhalten. Die Hamburgerin Anne Hölscher (30) wird als Junior-Managerin ihrer Chefin unter die Arme greifen. Hölscher war vorher in der Marktforschung tätig und hat Einkaufstädte und Zentren untersucht.

„Ich fühle mich absolut wohl hier“, befindet Aksu. Sie hat sich bereits eingelebt in Schenefeld. Ihre Nachbarschaft sei angenehm ruhig. „Ich finde es außerdem klasse, nicht mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, sondern einfach loszulaufen. Das ist echter Luxus für mich“, sagt Aksu. Schenefeld habe trotz der Nähe zu Hamburg einen dörflichen Charakter. Die Atmosphäre sei „heimisch und persönlich“. „Die Leute grüßen sich hier noch auf der Straße.“ In Frankfurt, wo Aksu längere Zeit gelebt hat, sei das Leben deutlich anonymer gewesen. „Ich fühle mich hier aufgenommen.“

Anfang November hat die gebürtige Tübingerin die Nachfolge von Corina Schomaker angetreten. Zuletzt war die 37-Jährige bei der Völkel Company, die auch das „Stadtzentrum“ betreut, als Centermanagerin am Standort Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg tätig.

Auch Junior-Managerin Hölscher genießt das überschaubare Schenefeld. „Ich habe viele Freunde im Kreis Pinneberg. “ Das „Stadtzentrum“ sei ihr deshalb nicht fremd. „Ich finde es toll hier. Der Name ist Programm“, sagt die 30-Jährige. Das Zentrum sei nicht nur Shoppingtempel sondern auch Begegnungsstätte.

Beide Managerinnen seien noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. „Momentan sauge ich alles auf wie ein Schwamm“, sagt Hölscher. Aksu ist aufgefallen, dass viel Feedback von den Mietern kommt. Dieses herzliche Verhältnis sei nicht selbstverständlich in anderen Zentren. „Außerdem sind die Mieter bereit, zu sagen, was sie denken. Diese offene und direkte Art schätze ich sehr. Genauso bin ich auch“, erläutert die Managerin. Aksu beschreibt sich selbst als „engagierten und disziplinierten Tatenmensch“. Professionalität sei ihr angestrebtes Ziel. „Es ist meine Überzeugung, dass alles wirklich Gewollte im Leben machbar ist.“ Entscheidungen und Verantwortung gehe sie deshalb nicht aus dem Weg. Zudem habe sie ein Talent für den Umgang mit Menschen. Aksu hat Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen studiert. Danach war sie in der Immobilienverwaltung und anschließend in der Bewertung tätig, zuletzt als Centermanagerin in Baden-Württemberg.

Juniormanagerin Hölscher ist in Hildesheim geboren. Die 30-Jährige hat Immobilienwirtschaft und –management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden und an der Kingston University in London studiert. Seit 2011 war sie in Hamburg Researcherin in der Immobilienmarktforschung. Zu ihren Aufgaben gehörten Standortanalysen, Erfassung der Trends im Handel und neue Konzepte. Ihr Wissen will Hölscher für die Weiterentwicklung des „Stadtzentrums“ einsetzen. Sie sei kreativ und zielstrebig. „Als extrovertierter Mensch schätze ich im Alltagsgeschäft den Austausch zwischen Kunden, Mietern, Dienstleistern und Kollegen“, sagt die Hamburgerin.

Zu tun gibt es für die beiden Frauen genug. Ziel sei die Vollvermietung – da sind sich beide einig. Aksu ist dabei aber auch der Branchenmix wichtig, um das Einkaufszentrum attraktiv für Kunden zu erhalten. Sie wolle vor allem die Mieter unterstützen, um den Handel fit für die Zukunft zu machen. Das sei einer ihrer Schwerpunkte. Zudem steht die Standortwerbung auf ihrer To-Do-Liste ganz oben.

Der Veranstaltungskalender für dieses Jahr steht bereits dank Schomakers Vorarbeit. Am Sonntag, 8. Januar, wird die Eislaufbahn eröffnet. Die Geschäfte haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem Sommer setzt sich Aksu dann an die Pläne für 2018. Denn sie will auch eigene Veranstaltungen ins Leben rufen und gestalten.

