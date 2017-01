Wiedereröffnung in Schenefeld : Mit Video: Mehr Platz für den „Glücksgriff“

1 von 1 1 von 1

Schenefeld | Der Ansturm war riesig gestern Morgen in der Lornsenstraße, als der Schenefelder „Glücksgriff“ Wiedereröffnung gefeiert hat. Ende des Jahres hatte Chefin Ingrid Pöhland die Chance genutzt, einen zweiten Laden neben dem jetzigen anzumieten. Die Ladenfläche betrug bisher 45 Quadratmeter und wurde nun verdoppelt – die Kellerräume eingerechnet. Bereits am Vormittag kamen an die 60 Schenefelder vorbei, um sich den neuen Laden anzusehen. Besonders die Stammkunden waren neugierig, zu sehen, was sich getan hatte.

Eine Woche lang schufteten die ehrenamtlichen Helfer Anfang des Jahres, um Regale aufzubauen, die Ware umzupacken und neu zu ordnen. Eine Wand wurde von einer Spezialfirma durchbrochen. Die Türzarge fehlt noch. Und auch einige Regale seien nicht so schnell lieferbar gewesen, so Pöhland. In drei bis vier Wochen soll der Second-Hand-Laden dann aber ganz fertig sein. Besonders der Türdurchbruch habe ordentlich Staub in dem Geschäft aufgewirbelt. „Wir mussten jedes Glas einzeln abwischen“, sagt Pöhland. Der ganze Laden musste ordentlich durchgeputzt werden. Aber der Aufwand hat sich gelohnt.

Das Angebot ist nun deutlich entzerrt und übersichtlicher präsentiert. Für die Kindersachen und das Spielzeug zum Beispiel gibt es nun satte zwölf Regalmeter Platz. Und am Eingang stehen Einkaufskörbe für die Kunden. „Das war meine Vier-Uhr-morgens-Idee“, erinnert sich Pöhland lachend.

„Die Kunden waren alle begeistert“, sagt die „Glücksgriff“-Chefin froh. Besonders die Großzügigkeit der Räume sei gelobt worden. „Alle sind ganz angetan.“

Das bestätigt auch Kundin Gaby Ridder (55). Es sei „ungewohnt, aber gut“, sagt sie. Die Schenefelderin müsse sich jedoch erst umgewöhnen. Ihr gefalle besonders, dass es beim „Glücksgriff“ seltene und alte Sachen günstig zu kaufen gibt.

Die Schenefelderin Mirjam Heidorn hatte selbst mehrere Jahre in dem Laden gearbeitet und war nun auf der Suche nach Kleidung für sich und ihr Kind. Die Veränderung nach dem Umbau sei sehr gut, das Sortiment entzerrt. Für sie ist der Grundgedanke „jeder für jeden“ das Besondere am „Glücksgriff“. Jeder habe hier ein offenes Ohr und die 40-Jährige kommt gern auch einfach nur zum Klönen vorbei.

Für Marianne Juhl aus Schenefeld sei der Besuch des „Glücksgriffs“ „fast schon wie eine Sucht“. Sie freut sich darüber, dass es preiswerte Klamotten in allen Größen zu kaufen gibt und dass man so viel sparen kann. Besonders gut findet sie das Angebot für Kinder. „Da Babys schnell wachsen, brauchen sie häufig neue Klamotten.“ Die Vergrößerung schätzt sie.

von Tanja Plock und Kim Schüler

erstellt am 10.Jan.2017 | 13:00 Uhr

