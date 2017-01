Installationen und Malerei zu zweit

vergrößern 1 von 3 Foto: Heiderhoff (2) 1 von 3

Das Jahresprogramm des Kunstkreises für das kommende Halbjahr 2017 steht. Die Punkte wecken mit facettenreichem Programm die Vorfreude auf Vernissage und Ausstellung. „Das Angebot ist sehr vielseitig und bietet immer etwas Neues“, erläutert die Kunstkreisvorsitzende Ursula Wientapper. Es bleibe für die Besucher spannend. Doch die Vereinsmitglieder bieten nicht nur Veranstaltungen wie „Malerei zu zweit“, sondern organisieren erneut eine attraktive Ausfahrt nach Lübeck.

„Lübeck ist als Ziel interessant und bietet zahlreiche Ausflugsorte. Dazu zählen Thomas Manns Buddenbrookhaus genauso wie das Heiligen Geist Hospital und das Holstentor. Gourmets freuen sich über einen Besuch bei Niederegger. Auch ein weiterer Termin steht fest: Der Kunstkreis lädt für den 24. April um 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Rathaus ein.

Die Mitglieder veranstalten ihre Ausstellungen wie in den Vorjahren zum einen im Rathaus wie in der im Stadtzentrum gelegenen Vereins-Galerie. Los geht es im neuen Jahr am 5. Februar um 11 Uhr mit der Vernissage „Malerei zu zweit“ von Annegret Fahrs und Imma Perello Farré. „Es handelt sich hier um eine ungewöhnliche Ausstellung“, informiert die Kunstkreisvorsitzende. Anders als sonst seien für das kreative Werk zwei Personen verantwortlich. Fahrs spezialisierte sich auf das filigrane Zeichnen von Figuren. Die dargestellten Personen sind dabei zumeist mit unterschiedlichen Arbeitsprozessen beschäftigt. Perello Farré widmet sich weitestgehend der abstrakten Malerei.

Anne und David Erban stellen unter dem Titel „Haus“ vom 2. bis 16. April ihre Bilder und Objekte aus. Die Erbans leben und arbeiten in Norderstedt. Die Künstler bauten im vergangen Jahr eine Immobilie auf Mallorca um. „Auch deshalb beschäftigt sie das Thema intensiv“, erläutert Gerda Freytag-Permien. Das Vorstandsmitglied stellte den Kontakt zu den Künstlern her. Weitere Werke des Paares gilt es während einer parallelen Ausstellung in der Galerie zu bewundern.

Der Kulturpreisträger des Kreises Pinneberg Arne Lösekann gibt sich vom 23. Juli bis 6. August die Ehre und gewährt Einblicke in seine Installations-Kunst. „Wir freuen uns, ihn hier im Rathaus präsentieren zu können“, so Wientapper.

Doch auch in der im Stadtzentrum gelegenen Galerie sind vielversprechende Nachwuchskünstler vertreten. „Es ist uns wichtig, jungen Künstlern eine Plattform zu bieten“, sagt die Kunstkreisvorsitzende. Der vielen von Literatur- und Kunstveranstaltungen bekannte Pinneberger Musiol präsentiert seine Werke in der Galerie am 17. Februar um 18 Uhr unter dem Motto „Kopfsteinpflaster Susannenstraße“. Gegenstand der Ausstellung sind gemalte Werke wie von Musiol verfasste Literatur. Alexandra Calvert präsentiert ihre Druck- und Fotoarbeiten in der Galerie noch im gleichen Monat vom 24. Februar bis zum 31. März. Ramona Beiren ist unter dem Motto „Mindfuck“ vom 28. April bis 31. Mai präsent. Das erste Halbjahr klingt in der Galerie aus mit der Fotografie-Ausstellung „Lost places“ von Nils Konheiser ab 9. Juni.





