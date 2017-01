Für Yoga-Fans und Philosophen : Hunderte Kurse bei der VHS

1 von 1 Foto: Fotolia 1 von 1

Schenefeld | Der Umzug war ein Erfolg: „Die VHS Schenefeld hat sich in ihrem neuen Domizil im vergangenen Jahr gut eingelebt“, sagt VHS-Chefin Ramona Knust. Die neuen Räumlichkeiten im Osterbrooksweg 36 seien sehr gut angenommen worden. Die gute Anbindung, die bequeme Parkplatzsituation und die angenehmen Räume hätten sich positiv auf die Anmeldezahlen ausgewirkt. Jetzt startet die VHS neu durch: Im Frühjahrssemester ab Montag, 6. Februar, gibt es wieder ein buntes Potpourri mit etwa 300 Seminaren und Workshops.

Es gibt viele Angebote im Bereich Entspannung, Yoga oder Gymnastik für verschiedene Zielgruppen. Ob Yoga, Qigong, Entspannung oder Pilates. Neu sind Kurse zum autogenen Training, Klangschalen-Meditation, Faszien-Pilates und Workout-Kurse mit dem Schwerpunkt „Bauch-Beine-Po“. Auch viele neue Vorträge gibt es im Gesundheitsbereich mit Themen wie „Clean Detox“, „Ein Wochenende ohne Zucker“, „Selbst-Taping“, „Laborwerte verstehen“ oder „Blutegeltherapie“. Das Fitness- und Wellness-Wochenende in St. Peter-Ording sowie das Personal Training sind wieder vertreten. Der im letzten Semester angebotene und beliebte Bildungsurlaub „Yoga für Einsteiger“ ist ebenfalls Bestandteil des Programms. Kochkurse wie „Sushi“, „Koreanische Küche“, „Homemade Burger“ oder „Einladung zur Sommerparty“ runden das Programm ab.

Im Frühjahr sind wieder viele Kreativangebote zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel kreatives Schreiben, Fotografie, Malerei, Nähen, Stricken, Häkeln und Modellbau sowie zahlreiche Instrumentenkurse im VHS-Programm zu finden. Neu ist der Kursus „Oper – das unmögliche Kunstwerk“. Gemeinsam mit dem Opernkenner Jens Golimbus werden sich die Teilnehmer die schönsten Werke der Opernliteratur in je drei Seminarterminen erschließen und anschließend die Vorstellung hierzu gemeinsam besuchen. „Rigoletto“, „Tosca“, „Madame Butterfly“ oder „Die Entführung aus dem Serail“ aus dem Spielplan der Hamburger Oper bieten sich hier an. Einen neuen Anlauf wagt die Kreativwerkstatt für Frauen, die in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schenefeld ins Leben gerufen wurde. 14-tägig werden gemeinsam verschiedene Kreativtechniken erlernt.

Der Philosophie nahe

Viele neue Seminare zum Thema Recht, Finanzen und allgemeiner Lebensführung und Psychologie in Zeiten von Stress und Druck in Beruf und Familie sind im Programm zu finden. Neu ist auch ein Philosophiekursus für Einsteiger. In entspannter Atmosphäre kann sich jeder dem philosophischen Denken nähern und spannende Denkanstöße dazu nutzen, um miteinander ins philosophische Gespräch zu kommen.

„Schön im Job“ heißt ein neues Angebot, das Frauen helfen soll, ihren eigenen Typ zu finden und durch dessen Unterstreichung noch erfolgreicher im Job zu werden. Styling-, Schmink- und Frisurentipps für jede Gelegenheit – ob Vorstellungsgespräch oder Präsentation – werden vermittelt. Etliche Kurse für verschiedene Sprachen für Teilnehmer mit unterschiedlichen Vorkenntnissen werden angeboten. Ob Englisch, Spanisch, Arabisch, Dänisch, Schwedisch oder Polnisch. Wen ein Einblick in die arabische Welt interessiert, wer sich mit Kultur, Sprache und Schrift bekanntmachen möchte, ist im Arabisch-Kursus für Einsteiger richtig. Außerdem wird der im letzten Frühjahrssemester ins Leben gerufene Plattdüütsch-Kursus weitergeführt.

Seminare zum Thema Kommunikation, Grenzen setzen oder Burnout-Prophylaxe haben ihren festen Platz im VHS-Programm. Natürlich findet man auch wieder viele PC-Kurse – sowohl für Einsteiger, Senioren aber auch bestimmte Anwendungen für Fortgeschrittene und Angebote, die sich mit der Bildbearbeitung beschäftigen. Hierfür wurde ein PC-Raum mit Windows 10 und Office 2016 auf den aktuellen Stand gebracht.

Das Potenzialtraining für Schüler ist erwähnenswert. Motivation, Konzentration, Schulfreude, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und einfache Lerntechniken sind Inhalte dieses speziellen Trainings. Kinder werden in der Familie entspannter und gewinnen Selbstvertrauen, Stärke und Eigenmotivation. Lernblockaden, Prüfungsangst und Blackouts während der Prüfungen oder Arbeiten gehören dann der Vergangenheit an. Bausteine für Konzentration und schnelleres Lernen werden vermittelt. Hinzu kommen Kinderkurse zur Selbstbehauptung/Selbstverteidigung. Kindern verschiedener Altersstufen wird gezeigt, wie man Gefahrensituationen vermeidet und wenn dies nicht möglich ist, wie man sich ihnen stellt. Außerdem gibt es einen Kursus für Schüler zum Thema Präsentieren mit PowerPoint. Auch die beliebte Nähwerkstatt für Groß und Klein ist wieder dabei, sowie ein Kinderferiennähkurs in den Osterferien.

von Tanja Plock

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:07 Uhr

