Jahreshauptversammlung : Führungswechsel bei der Feuerwehr

1 von 1 Foto: Stolzenberg 1 von 1

Schenefeld | Zum letzten Mal hat Michael Schulz (61) die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr eröffnet. Der Wehrführer wird seinen verantwortungsvollen und arbeitsreichen Posten im Sommer an den Nagel hängen. Das brachte eine Neuwahl auf die Tagesordnung. Er will damit nach zwölf Jahren den Jüngeren die Chance geben, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen. Das einstimmige Votum fiel auf den bisherigen stellvertretenden Chef Tomas Berens (48). In die Stellvertreterposition rückte Björn Eggerstedt auf, ebenfalls ohne Gegenstimmen.

Um für die Wehrführung uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen, hatte Berens seinen Posten als Jugendwart bereits auf der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr aufgegeben. Auch diese Position wurde neu besetzt, und zwar mit Jan Töwe. Dessen Stellvertreter wurde Helge Kudenholdt.

Weiter musste ein stellvertretender Kassenwart her. Das bestimmte ein neues Feuerwehrgesetz des Landes. Die neu geschaffene Position ging an Sebastian Frerichmann.

Den Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr verlas Schriftwart Oliver Muras. Insgesamt 64 der über 80 stimmberechtigten Aktiven hatten sich zu der Versammlung in der Feuerwache eingefunden. Natürlich waren auch Ehrenmitglieder da sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung, allen voran Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski und Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (beide SPD). Den kürzesten Anmarsch hatte Polizeihauptkommissar Jan Wittig, denn seine Dienststelle ist nur ein Haus weiter.

Frank Homrich repräsentierte den Kreisfeuerwehrverband und aus Picher in Mecklenburg-Vorpommern war Wehrführer Holger Hille mit etlichen Kameraden angereist, um die Partnerschaft mit der Schenefelder Wehr zu pflegen. Insgesamt ein sachverständiges Publikum, verbunden in tiefem Respekt vor der ehrenamtlichen Einsatzbereitschaft und den großen Leistungen der Feuerwehr, das damit der ideale Rahmen für Ehrungen und Beförderungen bot.

Sieben neue aktive Mitglieder

Sieben Anwärter, Sven Gaudian, Benjamin Joppe, Jonas Köppen, Marko Kvestak, Jonas Remscheid, Björn Rickmann und Daniel Rump, wurden in die Wehr neu aufgenommen, einige nach absolvierter Probezeit, andere als Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr. Joppe, Köppen und Kvestak erfüllten zudem die Voraussetzungen für eine sofortige Beförderung zu Feuerwehrmännern. Vanessa Fleige wurde Oberfeuerwehrfrau, ihre Kameraden Steffen Holzhausen, Eric Meißner, Thomas Permin und Hans-Jörn Rüpcke wurden Oberfeuerwehrmänner. Daniel Rump erhielt die Ernennung zum Hauptfeuerwehrmann und Achim Helms wurde Löschmeister.„Ihr seid eine wunderbar junge Truppe“, bescheinigte der Kreiswehrführer Homrich den Schenefeldern. Die meisten entstammten der Jugendwehr, nicht nur der eigenen, sondern als Zugezogene auch an anderen Orten.

Auch für Altgediente gab es Ehrungen. Karl-Heinz Müller gehört der Wehr seit 40 Jahren an, Arne Rosenzweig seit 30 Jahren. Frithjof Eggerstedt und Dennis Witte blicken auf 20 Dienstjahre zurück, Stefan Albuszis, Steffen Holzhausen, Jan Frederik Kleesattel, Steven Landwehr und Hans-Jörn Rüpcke auf zehn Jahre.

Dann gab es noch Brandschutzehrenzeichen, und zwar für Andreas Schenk in Gold, für Achim Helms und Marco Rittgeroldt in Silber. Sieben Kameraden erhielten Belobigungen für hundertprozentige Anwesenheit bei allen Diensten.

Es gab 202 Einsätze, davon 55 Feuer, 94 technische Hilfeleistungen und 46 Fehlalarme, zumeist durch Brandmeldeanlagen ausgelöst. Der erste Großbrand ereignete sich bereits in der Neujahrsnacht in Pinneberg. Viereinhalb Stunden waren die Schenefelder mit Einsatzwagen, zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter dabei. Im April reichte dann ein Eimer Wasser, um einen brennenden Papierkorb zu löschen. Im August musste ein Kind aus einem Toilettenaufsatz befreit werden, in den es seinen Hals eingeklemmt hatte. Das wiederholte sich bald darauf, so dass die Eltern Nachhilfeunterricht bekamen, wie ihr Kind mit der bestimmungsgemäßen Anwendung des Sitzes vertraut zu machen sei. Ein anderes Mal musste ein verirrter Vogel aus einem Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Und immer wieder Einsätze, um Leben zu retten: Eine selbstmordgefährdete Person wurde rechtzeitig gefunden, für einen Mann, der neben seinem Auto verbrannte, kam jede Hilfe zu spät.

von Karl-Heinz Stolzenberg

erstellt am 30.Jan.2017 | 10:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen