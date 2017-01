Abhärten unter Schweinehälften : Forscher Arved Fuchs in Schenefeld

1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Schenefeld | Beeindruckende Bilder von Eislandschaften, tierische Nahaufnahmen und dazu spannende Geschichten von der größten Insel der Welt: Arved Fuchs hat am Mittwochabend die Schenefelder mit seinem Vortrag über Grönland unter dem Titel „35 Jahre Abenteuer in Eis und Schnee“ bestens unterhalten. Die Veranstaltung war ausverkauft. Wer spontan eine Karte ergattern wollte, zog enttäuscht wieder ab. Doch 415 Zuhörer durften mit auf eine Expedition in die Kälte.

Fuchs bot historische Hintergründe und interessante Berichte von seinen vielen Abenteuer-Reisen nach Grönland. Seine große Liebe gelte der „Wildnis, der naturbelassenen Landschaft“.

Seit mehr als 35 Jahren treibt es Fuchs und seine Mannschaft mit dem legendären Segelschiff „Dagmar Aaen“ immer wieder in die extremen arktischen Zonen. Bevor er 1981 das erste Mal in Grönland anlegte, musste sich Fuchs aber erst mal abhärten. Dazu übernachtete er mehrfach im Kühlraum eines Fleischers. „Unter Schweinehälften“ freundete er sich mit der Kälte an. Heute seien solche Schock-Kuren gar nicht mehr erlaubt – aus hygienischen Gründen. „Man muss seinen Frieden mit der Kälte machen“, sagte der Polarforscher.

Nach einem Aufenthalt in Kanada ging es endlich auf die grüne Insel, die vor 4000 Jahren das erste Mal besiedelt wurde. Allerdings nur an der Küste. Das Inland besteht fast nur aus Eis. „Wie eine Schüssel, gefüllt mit einem Kuchen“, erklärte Fuchs. Die Eskimos hätten dort in völliger Isolation gelebt, bis im Jahr 1818 Engländer die Insel erstmals besuchten. Bis heute gebe es Nachfahren der ersten Siedler. „Die Menschen sind schüchtern, aber freundlich – und sie haben viel Humor“, erläuterte der Abenteurer. Trotz der lebensfeindlichen Umstände seien sie „nicht verhärmt, sondern voller Lebensfreude“.

Die Landschaften, die Fuchs auf die Leinwand warf, waren ebenso gewaltig wie wunderschön. Schneebedeckte Berge bis zum Horizont, schroffe Küsten, Walrosse, die sich auf einer Scholle eng aneinander schmiegen, Eisbären, die interessiert in die Kamera blicken. Und dazu Wissenschaftler, die durch den tiefen Schnee stapfen. Dabei auch Fuchs, dessen Bart ganz weiß war von der frostigen Umgebung. Viele Motive waren unerwartet farbenfroh. Die einzelnen Gesteinsschichten der Berge strahlten in allen erdenklichen Braun- und Rottönen.

Beeindruckend waren auch die majestätischen, massiven Eisberge. Der Eindruck täusche aber, so Fuchs. „Das Eis ist immer in Bewegung und jederzeit kann etwas abbrechen.“ Ein gesunder Abstand sei deshalb wichtig.

Die vielen spannenden Anekdoten des Abenteurers machten den Vortrag lebendig. So lag Fuchs eines Nachts in seinem Zelt, als ihm ein Eisbär am Fuß schnüffelte. Zum Glück hatte der Forscher eine Waffe dabei – wie von den Behörden vorgeschrieben. „Ich habe dann in die Luft geschossen. Den Knall mögen die Bären nicht.“ Auf die Tiere zu schießen, sei übrigens keine gute Idee. Dadurch würden diese aggressiv und könnten angreifen. Der Eisbär ließ sich zum Glück von dem Schreck vertreiben.

Mit dem Segelschiff „Dagmar Aaen“ fuhren Fuchs und seine Crew in rauer See entlang der Küste, machten sich mit Skiern auf den Weg in den extrem kargen und lebensfeindlichen Norden, überquerten die Insel mit Hundeschlitten und erkundeten Regionen und Siedlungen. Während eines Besuchs bei den Eskimos standen einmal in Robbenfell konservierte Vogelkadaver auf der Speisekarte, die der Polarforscher trotz des bestialischen Gestanks brav verspeiste.

Eine andere hübsche Anekdote: Während der Hundeschlittentour hätten sich die Vierbeiner jeden Morgen auf das Eincremen der Tatzen gefreut. „Die Hunde schmissen sich auf den Boden und hielten uns die Pfoten hin.“

Bei aller Romantik und Abenteuerlust kam der Aktivist aber während seines Vortrags auch auf die Folgen des Klimawandels zu sprechen. Mit Kartenmaterial belegte er das Abschmelzen der Gletscher und führte vor Augen, wie rasant dieses eisige Paradies verschwindet – „wenn wir nichts dagegen tun“.

von Tanja Plock

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr