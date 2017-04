vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Schenefeld | Aufregung am Freitagmorgen, gegen 9:30 Uhr, bei XFEL in Schenefeld. Ein Müllcontainer auf dem XFEL-Gelände war in Brand geraten. Das Gebäude müsste evakuiert werden. Die Feuerwehr Schenefeld war im Einsatz.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 28.Apr.2017 | 10:04 Uhr