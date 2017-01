„Nu is Sense“ : Dorf-Satire im Juks

1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Schenefeld | Es stinkt bis zum Himmel. Und damit sind nicht die Hinterlassenschaften der Kühe auf der Weide gemeint, sondern die Weltlage. Um endlich alles besser zu machen, kandidiert Bürgermeister Bauer Hader (Nils Loenicker ) deshalb für den Kreistag in Hanebüchen. Denn wirklich etwas verändern lässt sich eben nicht vom Stammtisch aus. Für seine Gegenkandidaten wird es ernst, denn Hader bringt alles auf den Tisch – auch die unangenehmen Themen. Nicht umsonst heißt sein frech-flapsiges Satire-Programm „Nu is Sense“.

Das Kabarett Alma Hoppe gibt es seit mehr als 30 Jahren. Seitdem haben sich Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker vom studentischen Kabarett zu einer norddeutschen Institution gemausert. 51 Programme sind bislang auf die Bühne gelangt und nahezu 40.000 Zuschauer ließen sich allein in Hamburg begeistern. Lönicke ist gelernter Informationselektroniker und hat BWL studiert. Dabei hat er vor allem akribisch menschliche Besonderheiten beobachtet. Nun geht er mit seinem ersten Solo-Programm auf Tour.

Hader kommt nun mit seinem ersten Solo-Programm in das Juks Schenefeld. Am Donnerstag, 9. Februar, ist Nils Loenicker vom Kabarett Alma Hoppe als zeternder Landwirt zu Gast in der Düpenaustadt. Beginn der Show ist um 20 Uhr im Osterbrooksweg 25.

Bauer Hader lebt und wirkt im einst drei Höfe umfassenden Dorf Hader im Kreis Hanebüchen. Angewachsen zu einem stattlichen Dorf, ist er dort Bürgermeister, fühlt sich jedoch auf Grund der aktuellen Lage zu Höherem berufen. Denn er hadert mit sich und der Welt. Deshalb kandidiert er als Kreistagsabgeordneter für den Kreis Hanebüchen. Er legt Finger in Wunden, die es noch gar nicht gibt. Er trifft immer die richtigen Themen, und dass, ohne sich mit ihnen vorher verabredet zu haben. Er ist einfach immer da, wo manche ihn nicht haben wollen. Ganz dicht dran. Treffsicher, norddeutsch, komisch, aber trotzdem immer nett. Bei ihm kommt alles auf die Mistgabel, und zwar genau das, was tagtäglich zum Himmel stinkt. Er ist Mitglied in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Er spielt in der Skatrunde mit und ist verheiratet.

Seine Frau Herta führt den Haushalt, er den Hof. Allerdings hat Hader die Arbeit nicht erfunden, die war schon da. Ehrenamtlich ist er, in unserer durch Nahrungsmittelskandale erschütterten Welt, als Ernährungsberater unterwegs. Er ist glaubwürdig, denn er kommt von der Erzeugerseite. Hader ist am liebsten zu Hause und verlässt seine „Scholle“ nur äußerst ungern. Er sagt: „Was sollen wir in Urlaub fahren, wir waren doch erst vor vierzehn Tagen bei den Nachbarn.“ Der Landwirt probiert seine Reden vor der Dorfgemeinschaft, also dem Publikum, aus. Und: Hader improvisiert auch immer wieder gut und gern. Es handelt sich also bei dem Programm um Kabarett direkt vom Erzeuger. Immer frisch. Originaler als das Original.

von Tanja Plock

erstellt am 25.Jan.2017 | 16:03 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen