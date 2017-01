Es geht wieder rund im Kinderzimmer : Die Familienbildung startet in das neue Halbjahr

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Schenefeld | Das Schenefelder Kinderzimmer der Familienbildung Wedel startet ins neue Halbjahr. Meike Förster-Bläsi hat mit ihren Mitarbeitern das neue Programmheft zusammengestellt. Das gesamte Angebot ist mit einigen Aktualisierungen auch online zu finden. Start der neuen Kurse ist am Mittwoch, 1. Februar.

„2016 war ein gutes Jahr für uns“, sagt Förster-Bläsi. Etwa 100 Familien hätten die Angebote der Familienbildung in Schenefeld pro Woche besucht. Im neuen Programm gibt es Eltern-Kind-Kurse ab der Geburt bis etwa drei Jahre mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Gebühren am Vor- und Nachmittag. Das Babycafé ist wieder mit dabei. Auch Pekip, Musik und der russische Miniclub gehören zum Programm.

Neu sind die kunterbunten Nachmittage. Seit dem vergangenen Halbjahr können Eltern mit ihren Sprösslingen ab drei Jahren an der musikalischen Früherziehung teilnehmen. „Das ist einzigartig in Schenefeld. Und es gibt noch Plätze. Teilnehmer dürfen gern mehr werden“, so Förster-Bläsi. Bei den kunterbunten Nachmittagen geht es auf Entdeckungstour: Voller Neugier möchten Kinder ihre Welt entdecken und verstehen. Rennen, hüpfen, klettern – aber auch Papier knistern und mit Fingerfarben matschen und vieles mehr probieren die Eltern mit ihrem Nachwuchs in diesem Kursus aus. Der erste Starttermin ist am 6. Februar, der zweite am 24. April. Die Teilnahme kostet zwischen 54 und 60 Euro.

Musikalische Früherziehung

An der musikalischen Früherziehung können Kinder von drei bis fünf Jahren ohne Eltern teilnehmen. Jedem Menschen wird Musikalität in die Wiege gelegt, so Förster-Bläsi. Kinder hätten eine angeborene Fähigkeit zum Singen, zu rhythmischen Bewegungen. Sie seien in der Lage, sich durch Klang und Bewegung auszudrücken. Die schönste Form, Musikalität zu fördern, ist aus ihrer Sicht die des gemeinsamen Musizierens, das spielerische Empfinden. „Wir werden singen, tanzen, mit dem kleinen Orffschen Schlagwerk musizieren und große Instrumente kennenlernen“, kündigt sie an. Zu Beginn gibt es eine Eingewöhnungszeit. Die Kurse starten am 4. April und am 18. Juli. Je nach Alter und Terminanzahl kostet die Teilnahme 58,50 Euro oder 84,50 Euro.

Für Erwachsene, die Informationsbedarf haben, gibt es auch eine große Auswahl: Rund um die Themen Erziehung, Gesundheit und Leben in der Familie werden Abendvorträge und Vormittagsveranstaltungen angeboten.

Zu einem Vortrag zum Thema Elterngeld (Plus) und Elternzeit lädt die Familienbildung für den 26. April ein. Für viele werdende Eltern stellten sich bei der Planung der Elternzeit und beim Ausfüllen der Anträge eine Vielzahl von Fragen. Wie, wo und wann beantrage ich die Elternzeit? Wie wird das Elterngeld berechnet? Hat jeder Anspruch auf Elterngeld? Was ist Elterngeld-Plus? Wann wird ein Einkommen aus Teilzeitarbeit auf das Elterngeld angerechnet, wann nicht? Welche Fristen sind zu beachten? Am Vortragsabend wird Rechtsanwältin Sascha Lotzkat einen Überblick über die Regelungen geben, damit Begriffe wie Elterngeld, Elterngeld-Plus, Elternzeit, Elternteilzeit, Partnermonate und Partnerbonusmonate verständlich werden.

Arbeiten nach der Elternzeit

Wer mit dem Gedanken spielt, während oder nach der Elternzeit wieder zu arbeiten, kann sich am 28. Juni, ein Bild über die Voraussetzungen machen. Rechtsanwältin Sascha Lotzkat, Fachanwältin für Arbeitsrecht, gibt an diesem Abend Informationen über die gesetzlichen Grundlagen. Ab wann und wie viele Stunden darf ich während der Elternzeit arbeiten? Wie und wann informiere ich den Arbeitgeber über eine Tätigkeit während und/oder nach der Elternzeit? Welche Fristen sind zu beachten? Um diese Fragen geht es.

Aktuelle Informationen über Babyernährung, schnelle und gesunde Grundrezepte sowie Tipps und Tricks gibt es an einem Vormittag. Förster-Bläsi möchte mit dem Angebot Alternativen zum Gläschen bieten, in dem viele Zusatzstoffe enthalten seien. Die Termine sind am 3. März und am 16. Juni. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Es ist der Albtraum aller Eltern: Dem Baby passiert ein Unfall. An zwei Vormittagen, 17. und 31. März, erfahren die Teilnehmer von einer speziell ausgebildeten Dozentin der Johanniter Unfallhilfe alles Notwendige über die Erste Hilfe bei Notfällen mit dem Baby. So haben Eltern ein sicheres Gefühl und wissen, was sie im Notfall unternehmen müssen. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Zwischen den Welten

Interessant ist auch der Vortrag „Zwischen den Welten – Kinder in der digitalen Welt“ am 1. März. Ein Film von Wilfried Brüning wird gezeigt, mit anschließender Diskussion. Erklärt wird, welche Auswirkungen es auf das Gehirn der Kinder hat, wenn sie viel Zeit ihres Lebens in der virtuellen Welt verbringen. Und das auf anschauliche und lustige Weise. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Wenn Kinder Wutattacken bekommen, ist das eine besondere Herausforderung für Eltern. Unter dem Titel „Bevor der Kragen platzt“ widmet sich das Schenefelder Kinderzimmer am 16. Mai dem Thema. Eltern seien nicht vorbereitet auf die Wut, die auf beiden Seiten im Umgang mit Kindern entstehen kann. Ziel der Abendveranstaltung ist, Wut besser zu verstehen: Was ist Wut? Wie entsteht sie? Wie reagiere ich, wenn mein Kind wütend ist? Gemeinsam werden Handlungsalternativen erarbeitet. Wer zuschauen will, zahlt zehn Euro.

Wer sich gern mit anderen Müttern und Vätern austauschen möchte, kann im Babycafé Kontakte knüpfen. Das Angebot an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat ist gebührenfrei und ohne Anmeldung. Bei Tee und Kaffee beantwortet Expertin Baiba Schmidtbauer auch gern Fragen der Eltern.

von Tanja Plock

erstellt am 07.Jan.2017

