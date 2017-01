Verkaufsoffener Sonntag : Die Eisbahn ist der Renner

vergrößern 1 von 4 Foto: Heiderhoff (3) 1 von 4





Eine Pirouetten drehende Clownfrau, Bastelangebote im Spielmobil und ein Eiskünstler: Die Besucher haben beim verkaufsoffenen Sonntag im Stadtzentrum jede Menge Abwechslung genossen. Der Renner war – wie in den vergangen vier Jahren – die Eisbahn. Klein und Groß tummelten sich auf der mit Seehund-Eislauflernhilfen ausgestatteten Bahn. Für die Beteiligten ein Riesen-Gaudi. „Die Eislaufbahn wird schon zum vierten Mal super angenommen“, freute sich Anne Bahr, Marketingleiterin des Stadtzentrums.

Diverse Besucher äußerten sich ähnlich. „Auch wenn es etwas voll ist, kommen wir sehr auf unsere Kosten“, sagte Mutter Pia Bruns aus Schenefeld. Mit ihren beiden Kindern schaute sie speziell vorbei, um Schlittschuh zu laufen. „Die Bahn ist heißbegehrt“, so Bruns. Sie habe das Event schon in den Vorjahren genutzt. Melanie Schack aus Tornesch schaute ebenfalls mit der gesamten Familie vorbei. „Es ist klasse, dass nach 25 Minuten die Läufer ausgewechselt werden“, lobte Schack. Es gelänge insofern, „ein überlaufenes chaotisches Treiben“ zu verhindern.

Maskottchen Waschbär Wilbert und Helferinnen versorgten die Lütten zusätzlich mit Süßigkeiten. Junge Eishockey-Spieler verteilten Flyer. Clownfrau Spagetta verzauberte mit so manchem Ballon-Tricks und zahlreichen kleinen Stunts. Einige Besucher nutzten die Chance, das eine oder andere Lieblingsstück zu stark reduzierten Preisen zu erwerben.

Die Veranstalter verzichteten jedoch zum Bedauern einiger Akrobaten darauf, die angekündigte Hüpfburg aufzubauen. „Wir haben die Burg infolge des Unwetters mit Eisregen am Vortag nicht im Angebot“, erläuterte Bahr. Floristin Doris Stolte vom Blumenladen wunderte sich dennoch über den Ansturm von Besuchern. „Alles, was Beine hat, ist heute unterwegs“, so Bahr. Noch am Sonnabend habe sich „keiner rausgetraut“.

Skulpturen aus Eis

Klaus Grunenberg verzauberte vor dem Stadtzentrum mit seiner Eiskunst. Umringt von Neugierigen kreierte der Eisschnitzer, eingekreist von Eiswolken, seine Werke. „Ich war hier mit vier Enkelkindern“, bilanzierte Ute Thießen. Alle hätten es „cool“ gefunden. Mutter Anne-Katrin Prabell bummelte mit Tochter Maila (2) über den Wintermarkt. „Meiner Tochter gefiel vor allem das Karussell“, so Prabell.

Kreative Mädchen und Jungen kamen beim Angebot der Spielmobil Ideenwerkstatt auf ihre Kosten. Sie bastelten Schneekugeln und Eiskristalle. „Die Kinder finden bei uns immer einen Raum, um mit Glitzer, Kleber und Farben nach Herzenslust zu experimentieren“, erläuterte die Spielmobil-Leiterin im „Stadtzentrum“ Mareike Rehhagen. Mehr zu den Öffnungszeiten gibt es online. Schlittschuh-Freunde können das kostenlose Angebot der Eisbahn noch bis zum 28. Januar nutzen.

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen