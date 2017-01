Comedy und Konzerte : Der neue Veranstaltungskalender der Stadt Schenefeld ist da

1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Schenefeld | Er ist fertig: der neue Veranstaltungskalender der Stadt Schenefeld für das erste Halbjahr. Insgesamt 90 Events hat die Düpenaustadt zu bieten. Dazu kommen etliche regelmäßige Veranstaltungen von Vereinen, Kirchengemeinden und anderen Institutionen. Der Kalender wird gemeinsam mit dem VHS-Programm verteilt. Er ist zudem im Rathaus zu bekommen. Unter anderem hat das Forum viele interessante Vorstellungen zu bieten. Beispielsweise tritt Sissi Perlinger mit ihrem Programm „Ich bleib dann mal jung“ auf.

Am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Januar, führt die Theater AG des Schenefelder Gymnasiums „Die Odyssee“ auf. Das Werk des griechischen Dichters Homer gehört zu den ältesten und einflussreichsten Werken der abendländischen Literatur. Zum Inhalt: Odysseus, König von Ithaka, musste vor Jahren aufbrechen und wünscht sich nichts sehnlicher, als übers Meer nach Hause zu segeln. Zurück zu seiner Frau und seinem Sohn. Doch einige Götter sind sauer. Der große Poseidon macht Odysseus die Seefahrt schwer, und so wird aus dem Heimweg eine Irrfahrt.

Die Karten kosten sechs Euro, ermäßigt drei Euro, und sind erhältlich ab Montag, 16. Januar, im Sekretariat des Gymnasiums. Musikalisch unterhält das Gymnasium zudem am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Juni mit den „Sommerkonzerten“.

Das Juks Schenefeld präsentiert in Zusammenarbeit mit der Drostei Pinneberg am Freitag, 13. Januar, die große Neujahrsgala mit den Hamburger Symphonikern. Besucher können stimmungsvolle Arien und Duette und Schmissiges aus der Welt von Walzer und Polka erleben. Zusammen mit den Solisten Romana Noack (Sopran) und Sascha Emanuel Kramer (Tenor) werden Stücke von Johan Strauß, Emmerich Kalman, Antonin Dvorak, Zoltan Kodaly und anderen gegeben. Restkarten ab 29 Euro sind im Juks erhältlich.

Am Sonnabend, 25. Februar, wird es zuckersüß im Forum: „Die Zimtschnecken“ unterhalten dreistimmig mit stilechtem Swing nach Art der Andrews Sisters mit raffinierten, humorvollen deutschen Texten. Karten kosten zwischen 16 und 24 Euro.

Vegane Hühner und A-Capella-Comedy

LaleLu A-Capella-Comedy gibt es am Mittwoch, 31. Mai, im Forum auf die Ohren. Mit „Muss das sein?! – Das Trendprogramm“ blicken die Musiker aus Hamburg voraus. In einer Show voller Vorahnungen, Weitblicke und virtueller Bebauungspläne singen sie eine Zukunft herbei, die harmonischer nicht sein kann. Vergessen sind Zukunftsängste, Schlaflosigkeit und Probleme mit Akkorden. Denn nach diesem Abend kennen sich die Zuhörer aus und wissen alles: Wie klingt der Jazz der Zwanzigzwanzigerjahre? Was sind vegane Hühner? Was sollen Sie anziehen? Und das Wichtigste: Sie erfahren endlich, wie sie Ihren Enkeln erklären, was ein Smartphone war. Karten kosten zwischen 18 und 30 Euro.

Die Festplatte im Kopf entmüllen und eine frische Denke hochladen: Das verspricht Sissi Perlinger. Sie kommt mit ihrem Programm „Ich bleib dann mal jung“ am Freitag, 21. April, ins Forum. Unter dem Motto „Ich leg mir mal den Schalter um…“ klopft die Perlinger alle Aspekte des Älterwerdens auf seine positivsten Aspekte ab. Wie das genau geht, lebt die erfolgreiche und preisgekrönte Entertainerin mit den 100 Gesichtern und 1000 Kostümen auf unterhaltsame Weise vor. Mit ihrem Programm will sie spielerische Leichtigkeit mit philosophischem Tiefgang zu einer herzerfrischenden Show für alle Sinne verquicken. Die in Paris, Wien und New York ausgebildete Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin entführt in eine Zukunft, in der die „Schlaue graue Flower Power“ den Planeten zum Besten verwandelt.

Preisgekröntes Klassik-Quartett

Am Mittwoch, 12. Juli, zeigt Salut Salon mit „Liebe“ sein neues Programm. Ausverkaufte Häuser in Europa und den USA, ein Klassik-Echo für ihr Album „Carnival Fantasy“ und auf YouTube mehr als 22 Millionen Klicks für die instrumental-akrobatische Adaption von Vivaldis „Sommer“: Die vier Musikerinnen des Hamburger Klassikquartetts Salut Salon sind auf Erfolgskurs und arbeiten neben ihrer weltweit gefeierten Tour mit „Ein Karneval der Tiere und andere Phantasien“ nun an ihrer nächsten Premiere. Bei diesem neuen Programm, das im Forum gezeigt wird, dreht sich bei Salut Salon musikalisch alles um das wohl älteste Thema der Menschheit – mit den meisten Folgeproblemen, aber auch der schönsten Musik dazu: Es geht um Liebe. Die Künstlerinnen nehmen in ihrer Musik die alltäglichen Widersprüchlichkeiten des Lebens auf.

In diesem Jahr feiert auch eine Institution der Stadt Geburtstag: Am Sonnabend, 1. Juli, begeht der „Glücksgriff“ seinen achten Geburtstag und lädt alle Unterstützer und Freunde in die Lornsenstraße 86 ein. Unter anderem engagieren sich Glücksgriff-Chefin Ingrid Pöhland und ihr Team in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie der Völkerverständigung. Der Verein übernimmt die Kosten zur Durchführung von Veranstaltungen und Kursen vor Ort. Die Arbeit kommt Kindern und Jugendlichen in Schenefeld zu Gute. Derzeit werden ein Geschäft und ein Verkaufslager mit Second-Hand-Artikeln wie zum Beispiel Kleidung, Hausratsgegenständen, Bettwäsche, Spielen und Elektro-Artikeln in Schenefeld betrieben: in der Lornsenstraße und im Heisterweg 2. Musikalisch geht es am Mittwoch, 19. Juli, mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zu. Einzelheiten hierzu werden noch bekanntgegeben.

