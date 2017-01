Stillstand in Schenefeld : Blau-Weiß kritisiert Stadt

1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Schenefeld | Klönschnack mit Rück- und Ausblick: Zum Neujahrsfrühschoppen des Vereins Blau-Weiß 96 in Schenefeld am Sonntag kamen etwa 100 Mitglieder und Gäste in die Geschäftsstelle. Die Vorsitzende Marga Gätjens freute sich über diese „sehr gute Beteiligung“. Kritik übte sie hingegen in Richtung Stadt aufgrund des Festsaals. Seit einem Wasserschaden im Mai des vergangenen Jahres ist der Raum gesperrt. Er wurde noch nicht repariert, weil die Pläne für die Schulsanierung bisher unklar sind, und die Räume zunächst als Mensa im Gespräch waren.

„Wir sind unzufrieden, weil es noch keine Gespräche mit Politik und Verwaltung über die Pläne gab“, sagte Gätjens. „Hunderte Mitglieder stehen auf der Straße.“ Die Tanzgruppen, darunter die Line-Dancer, hätten zwar eine vorübergehenden Bleibe in Waldenau gefunden. Dennoch sagte Gätjens: „Das bereitet uns Sorgen. Wir haben Ideen, aber dazu muss man miteinander reden. Das fordern wir ein. Es ist ärgerlich, dass sich das so lange hinzieht.“ Sie könne sich beispielsweise vorstellen, dort Bewegungsräume für Senioren einzurichten.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) kündigte an, dass es bald Gespräche geben und über die Zukunft „hoffentlich bald entschieden wird“. Auch Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (SPD) und viele Vertreter aus Politik waren der Einladung des Vereins gefolgt und tauschten sich aus. Für Blau-Weiß 96 war 2016 ein erfolgreiches Jahr. Besonders Mannschaftssportarten wie Turnen, Fußball, Handball, Judo und Floorball hatten Erfolge zu vermelden. So spielt beispielsweise die Floorball-Mannschaft in der Zweiten Bundesliga und ist bisher ungeschlagen.

Sein 120-jähriges Bestehen hatte der Verein im April statt mit einem Fest mit einem Aktiv-Tag begangen. Die Workshops und Training seien gut angekommen, so Gätjens. Eine weitere erfolgreiche Veranstaltung sei der 24-Stunden-Lauf gewesen. Zudem hat die Herzsportgruppe das 40-jährige Bestehen gefeiert.

Auch in diesem Jahr stehen einige Events an: Am 2. April wird die Turn-, Tanz- und Einradshow gezeigt. Am 17. und 18. Juli richtet der Verein das Kreisschülerturnfest des Kreisturnverbands aus. Zwischen 250 und 300 Mädchen und Jungen werden dann zu Gast sein und im Schulzentrum übernachten. Zudem werden im Juli junge Gäste aus den Partnerstädten Luninez (Weißrussland) und Voisins-le-Bretonneux (Frankreich) erwartet. Eine Woche lang soll unter anderem gemeinsam Fußball gespielt werden. Kopfzerbrechen bereitet Gätjens die Suche nach Gastfamilien. „Das ist eine große Herausforderung und nicht ganz einfach.“ Über Familien, die sich dazu bereit erklären, würde sie sich freuen. Interessierte können sich unter Telefon 040-8405446 melden.

Dass Blau-Weiß auch die Kinder am Herzen liegen, die nicht viel Geld haben, zeigt die Ausschüttung des Sozialfonds. Jährlich gehen etwa 4000 Euro an Mädchen und Jungen, deren Eltern sich keine Mitgliedschaft leisten können. Die Summe kommt durch Aktionen des Vereins zusammen, aber vor allem durch private Spenden. Die Mitgliederzahlen sind weitestgehend gleich geblieben. Zu 1544 Jugendlichen (32 weniger als 2015) gesellen sich 1485 Erwachsene (24 mehr als 2015). Dazu kommen 591 mehrfach Aktive. Die Gesamtzahl der Sportler liegt bei 3620. Das sind gerade mal acht weniger als im Jahr davor und „kein Grund zur Besorgnis“, befand die Vorsitzende. Ihren Dank richtete Gätjens an Integrationslotsin Miriam Rutz und Vorgängerin Elke Di Sciullo. Sie hätten durch Angebote wie Fußball, Schwimmen, Radfahren und einen Tanzkursus die Integration der Menschen erleichtert.

