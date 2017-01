Vorbild aus Stuttgart : Bekommt Schenefeld die Plus-Energieschule?

1 von 1 Foto: Micaela Münter, BINE Informationsdienst 1 von 1

Schenefeld | Der Schenefelder Willy Kanow ist bekannt für innovative Ideen, wenn es um die Energiewende geht. Regelmäßig informiert er auch Bürger über die Möglichkeiten, in Privathaushalten Energie zu sparen. Am Dienstagabend hat er den Mitgliedern des Energieausschusses ein neues Projekt aus Stuttgart vorgestellt. Dort ist eine alte Schule aus den 1950er Jahren in eine Plus-Energieschule umgebaut worden. Aus Kanows Sicht eignet sich auch das Schulzentrum in Schenefeld für eine solche Maßnahme. Die Stadt steckt derzeit in den Planungen, wie das Gebäude modernisiert werden kann. Die Voraussetzungen in Stuttgart seien ähnlich, urteilt der Diplom-Ingenieur.

So wie das Schulzentrum entsprach auch die Uhlandschule nicht mehr den heutigen baulichen und energetischen Standards. Es handelt sich zudem ebenfalls um einen Flachbau. Der Standort Stuttgart ist einer von drei Standorten deutschlandweit, an dem eine Plus-Energieschule realisiert wurde. Allerdings wurde nur dort auf einen bestehenden Bau zurückgegriffen. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens liegen nach Angaben der Stadt Stuttgart bei 17,01 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie fördert den Umbau mit 4,09 Millionen Euro.

Photovoltaikmodule auf dem Dach und an der Fassade der Stuttgarter Schule mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern erzeugen laut dem wissenschaftlichen Informationsdienst Bine den notwendigen Strom für Wärmepumpen, Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen, Hilfsstrom und Computer. Die Vorbildschule soll sogar mehr Energie liefern als sie verbraucht. Das erwartete Plus liegt bei 11.000 Kilowattstunden pro Jahr. Erdsonden liefern die Wärme für die Wärmepumpen, die die Schule beheizen. Anfang dieses Jahres soll der Umzug in die sanierten Räume beginnen. Anschließend startet ein zweijähriges wissenschaftliches Monitoring.

Bei dem Stuttgarter Vorbild wurde vor allem das Hauptgebäude saniert. Der durchschnittliche jährliche Heizwärmeverbrauch lag vor der Sanierung bei 154 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und soll auf 39 Kilowattstunden nach der Sanierung sinken.

Eine Sanierung zum Plus-Energiehaus gelingt allerdings nur, wenn ein sehr guter Dämmstandard der Gebäudehülle und eine effiziente und stromsparende Gebäudetechnik zum Einsatz kommen. Zudem gibt es neue Lüftungstechnik, die energiesparender eingesetzt werden kann. 460 Schüler und 40 Lehrer werden das umgebaute Gebäude beziehen.

Kanow appellierte an die Politik, die Möglichkeiten von Photovoltaikanlagen auch in Schenefeld zu nutzten. Seitdem die erste Anlage auf der Sporthalle 2003 installiert wurde, habe es „14 Jahre Stillstand“ gegeben. Das Einsparpotenzial am Schulzentrum ist aus Kanows Sicht erheblich. „Wir verschenken hier 100.000 Euro“, sagte er.

Im Haushalt für das laufende Jahr wurde die Errichtung einer Photovoltaikanlage gestrichen. Laut Hans-Jürgen Rüpcke, CDU-Fraktionsvorsitzender, liegt das aber am Planungsstand und nicht am Willen, eine Anlage zu errichten. „So lange kein Konzept vorliegt, wird auch kein Geld bereitgestellt. Die außerschulische Betreuung habe Vorrang. „Wir dürfen uns da nicht verzetteln. Es muss auch machbar sein für die Verwaltung“, so Rüpcke. Jochen Ziehmann, Ausschussvorsitzender (Grüne), mahnte, das Vorhaben nicht ewig zurückzustellen. „Wir verlassen uns darauf, dass die anderen Fraktionen dem Vorhaben beizeiten zustimmen. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir auch etwas tun.“ Im Übrigen verdiene eine Photovoltaikanlage „sofort Geld“.

In einer der kommenden Ausschusssitzungen will Kanow den Politikern das Pilot-Projekt detaillierter erläutern. Dann soll das Thema auf die Tagesordnung des Gremiums gesetzt werden.

von Tanja Plock

erstellt am 12.Jan.2017 | 13:00 Uhr