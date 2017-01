Neujahrsempfang in Bönningstedt : Zwangloser Dialog mit dem Ministerpräsidenten

1 von 1 Foto: Thölen 1 von 1

Bönningstedt | „Wir haben euch heute eingeladen, damit ihr Politik kennenlernt.“ So begrüßte Frauke Foth, Ortvereinsvorsitzende der SPD Bönningstedt, die 50 Jungwähler, die ins Vereinsheim des SV Rugenbergen gekommen waren, um Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) zu sehen. Gemeinsam mit ihrem Hasloher Kollegen Jens Lehmann hatte Foth speziell Erst- und Jungwähler zu dem Neujahrsempfang eingeladen. SPD-Direktkandidat Helge Neumann (33) freute sich mit den beiden über den regen Zulauf: „Ich finde es sehr gut, dass die Hälfte der Besucher Jugendliche sind.“ „Ich habe natürlich ein Interesse, dass junge Leute zur Wahl gehen“, begrüßte Torsten Albig die Schüler, Studenten und Auszubildenden.

„Was ist das Problem, dass euch die Politik nicht anspricht?“ Der Ministerpräsident bedauerte in seiner Ansprache die recht geringe Wahlbeteiligung bei den Erstwählern, da er sich mehr Progressivität in der Politik wünsche. „Es gibt keine Politik, die euch nichts angeht. Es ist immer euer Netz, es sind eure Nachbarn, es ist eure Politik“, versuchte Albig die Jugendlichen für den Gang zur Urne zu ermuntern.

Nach den einleitenden Worten standen er, Neumann und andere Lokalpolitiker jeweils etwa zehn jungen Leuten für alle Fragen und Anliegen an einzelnen Tischen zur Verfügung. Diese nutzten das Angebot gern und unbefangen: „Ist es das erste Mal, dass du kandidierst“, wollte der 17-jährige Nils von Neumann wissen. Ebenso gab es konkrete Verbesserungswünsche und Vorschläge. Aylin (19) sagte: „Ich glaube mit mehr Information steigt auch das Interesse an Politik.“ Darüber waren sich auch Maike, Mona (beide 18) und die Studentin Jessica (20) einig. Es müsste mehr in den Schulen passieren. Neumann griff den Vorschlag auf und versprach, sich dafür einzusetzen. Malin Jahn (16) aus Bönningstedt und Schülerin am Coppernikus Gymnasium in Norderstedt war mit ihrer Chinesisch-Lehrerin Claudia Friedrich und einem besonderen Anliegen gekommen: Friedrich plane einen Schüleraustausch mit der Provinz Zhejiang, die eine Partnerschaft mit Schleswig-Holstein hat. Insgesamt 28 Schüler des elften und zwölften Jahrgangssollten dabei sein, für einige sei es jedoch leider aus finanziellen Gründen nicht möglich.

Die engagierte Lehrerin bat daher den Politiker um seine Hilfe. „Das unterstütze ich sehr gerne“, versprach Albig ihr, der sich insgesamt zwei Stunden Zeit für diesenzwanglosen und fruchtbaren Austausch nahm. „Ich hätte nie gedacht, dass ein Ministerpräsident so entspannt ist. Und ich fand gut, dass er nicht einmal gesagt hat, dass wir die SPD wählen sollen, sondern einfach sich und seine Meinung gezeigt hat“, sagte Nils zu seinen Freunden, nachdem Albig ihren Tisch verlassen hatte.

Jessica fügte hinzu: „Es war sehr toll in kleinen Gruppen an Tischen zu sprechen. Ich bin nicht diejenige, die sich in der Stadt an irgend so einen Stand stellt, um mit den Politikern zu diskutieren. Das macht meine Generation nicht.“ Was sie jedoch sehr wohl mache: „Selfie-Time mit Ministerpräsident“. Daran hatten am Ende alle ihren Spaß.

von Natascha Thölen

erstellt am 16.Jan.2017 | 16:29 Uhr