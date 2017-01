Ausblick 2017 : „Wir gehen einen Schritt nach vorn“, sagt Elleraus Bürgermeister

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kaum hat das Jahr 2017 begonnen, legt die Gemeinde Ellerau eine ganze Liste von Investitionsvorhaben vor. „Wir haben unseren Schwerpunkt auf Energiesparmaßnahmen gelegt“, erklärte Bürgermeister Eckart Urban (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung. Viele Dinge seien lange Zeit in der Diskussion gewesen, die konkrete Umsetzung können jedoch erst in diesem Jahr oder 2018 erfolgen. Dazu zählt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sowie die Erneuerung der Beleuchtung der Grundschule. Auch die Sporthallenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden. „Damit gehen wir einen guten Schritt nach vorn“, betonte der Bürgermeister. Insgesamt nimmt die Gemeinde für die Umstellungen auf LED-Technik 236 000 Euro in die Hand.

Eine weitere größere Baumaßnahme ist die Erweiterung der Park&Ride-Plätze sowie der Fahrradabstellanlage. „Die Fahrzeugplätze werden von 48 auf 70 aufgestockt und die Fahrradanlage erhält 32 neue Plätze; von 64 auf 96“, erklärte Urban. Die Planungen für diese Baumaßnahmen seien schon vorangeschritten. „Die Fördermittel wurden bereits bewilligt und die Ausschreibung ist auf den Weg gebracht“, sagte Urban.

Die Erschließung zur Erweiterung des Gewerbegebietes Ellerau-Ost stellt das größte Investitionsvolumen dar. Die Gemeinde rechnet mit 700 000 Euro inklusive Nebenkosten.

Die offizielle Amtszeit des Bürgermeisters läuft noch bis Ende dieses Jahres. Urban ist ehrenamtlich im Dienst. Das nächste Gemeindeoberhaupt soll nach Entscheidung der Gemeindevertretung hauptamtlich tätig sein (unsere Zeitung berichtete). Doch was verändert sich dadurch für Ellerau? „Gar nichts wird sich verändern. Die Strukturen bleiben die selben“, betonte Urban. Diese Entscheidung sei weiterhin bei vielen Politikern umstritten. „Ob dieser Beschluss so gut war, wird sich zeigen“, sagte er weiter. Die Bezahlung des hauptamtlichen Bürgermeisters wird sich auch im Haushalt niederschlagen. „Nach jetzigen Erkenntnissen wird der Doppelhaushalt 2017/18 nicht ausgeglichen sein“, sagte Urban. Erst recht 2018 sei diese Planung unrealistisch: „Dann schlagen die Kosten für den Bürgermeister zu Buche.“ Er kündigte bereits jetzt an, dass die SPD-Fraktion dem Haushalt nicht zustimmen werde, wenn ein Ausgleich nur durch Steuererhöhung bewirkt werden könne. „Wir können nicht den Bürgern in die Taschen greifen und gleichzeitig einen hauptamtlichen Bürgermeister fordern“, sagte der Bürgermeister.

25 neue Krippenplätze sind geplant. „15 sind bereits fertig und belegt“, erklärte Urban. Zehn weitere sollen in den nächsten acht Wochen entstehen. „Es müsste dann ausreichen. Wir haben insgesamt 80 Plätze“, sagte er weiter.

Im vergangenen Jahr wurde ein großer Ansturm an Flüchtlingen prognostiziert. Dieser blieb laut Urban aus. „Wir haben seit vier oder fünf Monaten stetig 32 geflüchtete Personen bei uns“, erklärte er. Diese seien in angemieteten Wohnungen unterbracht. Der Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft habe sich somit erst einmal erledigt.



von Caroline Hofmann

erstellt am 05.Jan.2017 | 14:00 Uhr

