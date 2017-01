Weitblick und Herz für die Lütten

vergrößern 1 von 3 Foto: Jäger (3) 1 von 3





Die Pausenhalle der Grundschule Mühlenberg in Quickborn ist bei der Abschiedsfeier für die Rektorin Uta Schmidt-Lewerkühne am Donnerstag rappelvoll gewesen. Ihren letzten Arbeitstag wird die Leiterin aber erst am Dienstag, 31. Januar, haben. Sie lädt Eltern und Schüler für 8 bis 14 Uhr zu einem „Tag des offenen Büros“ in die Schule Am Mühlenberg 58 ein.

Das Kollegium, die Leiter und Lehrer anderer Schulen sowie die Repräsentanten des Rathauses empfing Schmidt-Lewerkühne beim Donnerstags-Treff. Die Gäste boten eindrucksvolle und humorvolle Reden, Sketche und Parodien zum Schulalltag. Die zweieinhalb Stunden bis zur Eröffnung des Büfetts vergingen wie im Fluge.

Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) war voll des Lobes: „Gemeinsam mit Ihrem Team konnten Sie der Mühlenbergschule Ihren Stempel aufdrücken. Aus der Sicht der Verwaltung kann ich bestätigen: Es war eine angenehme und sehr kooperative Zeit mit Ihnen. Sie haben Ihren Plan im Kopf gehabt und Weitblick bewiesen, was nicht selbstverständlich ist im hektischen Alltagsgeschäft. Schule braucht Raum, Herz und nicht zuletzt Leitung. Sie haben die Mühlenbergschule vorbildlich vorangebracht.“

Einen sensationellen Auftritt gaben das Kollegium mit Gesang und Klavierbegleitung. Zudem steckte jede Lehrkraft der Schulleiterin ein Geschenk in einen Korb. Die Auswahl reichte vom Trostpflaster über eine Sonnenbrille und Rubbellose bis zu Tickets für die Elbphilharmonie.

Bei einem humorvoll-verschmitzten Auftritt verrieten Rektorin Angelika Lahrs vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und Corinna Blöhdorn, Leiterin der Waldschule: „Wir handeln im höheren Auftrag“, nämlich dem der Quickborner Kollegen. Sie bewunderten die Dynamik und das Durchsetzungsvermögen ihrer Gastgeberin. Ihr besonderer Verdienst sei die Kooperation mit den Kindergärten, die Inklusion und die schulübergreifenden Konferenzen gewesen.

Großartig wirkte auch ein Sketch von Andrea Hansen und Sabine David-Glißmann, die den Schlendrian im Lehrerzimmer vor dem Eintreffen der Leiterin parodierten. Als Thomas Schilling, stellvertretender Schulleiter des Elsensee-Gymnasiums, den Reinhard-Mey-Song „Über den Wolken“ sang und auf der Gitarre spielte, herrschte Ergriffenheit im Raum.

Die Schulrätin Adelia Schuldt stellte fest: „Da habe ich jetzt wirklich eine schwere Aufgabe. Wir kennen uns aus vielen Jahren der Zusammenarbeit, und deshalb duze ich dich hier einfach.“ Sie informierte die Zuhörer über Schmidt-Lewerkühnes beruflichen Werdegang. Sie ging in Hamburg zur Schule und studierte dort von 1976 bis 1980. Das erstes Examen legte sie 1980 ab, das zweite nach einem Referendariat in Hamburg-Wilhelmsburg 1982. 1986 und 1990 wurden ihre Töchter geboren. Von 1997 bis 2006 arbeitete sie als Lehrerin an der Brüder-Grimm-Schule in Rellingen, dort ab 2001 Konrektorin, von 2006 bis 2017 als Rektorin an der Grundschule Mühlenberg. Schmidt-Lewerkühne sei eine bemerkenswerte Lehrerin und Schulleiterin. „Bei meinem Antrittsbesuch als zuständige Schulrätin war ich begeistert über die Systematik, Umsicht und Zielstrebigkeit der Planung und Organisation, die sich auch warmherzig und mit menschlichem Engagement den einzelnen Mitgliedern deines Kollegiums widmete“, berichtete Schuldt.

Die ausscheidende Schulleiterin sagte in ihrem bewegenden Schlusswort: „Die Resonanz auf meine zehneinhalb Jahre an der Mühlenberg-Schule fühlt sich unheimlich gut an.“ Ihre Nachfolgerin Petra Schüddekopf wird am 1. Februar eingeführt.