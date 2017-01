Street-Art, Salsation, Reisen : Volkshochschule: Neues Team in Ellerau legt Frühjahrsprogramm vor

1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

Ellerau | Das neue Team der Volkshochschule (VHS) Ellerau hat sein erstes Programmheft herausgegeben. Es enthält einen Überblick über 127 Kurse im Frühjahrssemester, das von Anfang Februar bis Ende Juli läuft. Während die VHS Quickborn ihre Broschüre für das erste Halbjahr 2017 bei elf Kooperationspartnern ausgelegt hat, lässt die VHS Ellerau die 48 Seiten starke Kursübersicht zurzeit in einer Auflage von 12.500 Stück in alle Haushalte in Ellerau und Quickborn verteilen.

Leiterin Katrin Pfützner und ihre Kollegin Maike Harbecke haben ein neues Design und eine straffere Aufteilung eingeführt. „Wir folgen dem einheitlichen Corporate-Design der Volkshochschulen in Deutschland“, erläuterte Pfützner. Dabei ist jeder Programmbereich mit einem eigenen Piktogramm gekennzeichnet. Neu eingeführt haben Pfützner und Harbecke kurze Porträts einiger Dozenten mit Fotos. Zudem haben sie die ehemals zehn Programmbereiche nach dem Vorbild des Bundesverbands in sechs Schwerpunkte zusammengefasst. „Das Heft wird dadurch benutzerfreundlicher. Die Kurse sind leichter zu finden“, sagte Pfützner. Erstmals haben sie die Angebote für Kinder aus den thematischen Rubriken herausgenommen und im dem Kapitel „Junge VHS“ zusammengefasst. Die Anzahl der Angebote, der Dozenten und die Auflagenhöhe seien gleich geblieben.

Das Programm enthält viele neue Angebote: Die Pilates-Trainerin Delia Heck lädt Frauen zu Wellness-Wochenenden an der Ostsee in Pelzerhaken ein. Sie verreisen vom 17. bis 19. Februar, vom 10. bis 12. März und vom 24. bis 26. März. Auf dem Programm stehen Yoga, Pilates, Walking, Frühstücks-Büfetts und Drei-Gänge-Menüs. Die Teilnahme kostet bei Übernachtungen im Doppelzimmer pro Person 260 Euro. Heck hält erstmals Vorträge über individuelle Ernährung und die Darmgesundheit.

Zu den neuen Gesichtern unter den Dozenten gehört Nora Scheffler. Die 50-jährige Chemie-Ingenieurin aus Ellerau bietet Forscherprojekte für Vor- und Grundschulkinder sowie einen PC-Kursus für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren an.

Neu im Team ist auch die Kunst- und Theaterpädagogin Jutta Sass. Sie lädt Zehn- bis 16-Jährige zu einem Street-Art-Projekt ein. Die Teilnehmer sollen kleine Skulpturen erschaffen, die vorübergehend im Dorf aufgestellt werden sollen.

Die neue Dozentin Susanne Buchholz lädt unter dem Titel „Das Orchester aus dem Küchenschrank“ zum kindgerechten Musizieren mit Alltagsgegenständen ein. Einzigartig im Umkreis ist Pfützner zufolge ein Tanz-Workout von Deli Sojo Thomas unter der Bezeichnung Salsation. Es verbindet Tanz und funktionelle Trainingssequenzen. Neu ist ein Kursus zur Sturzprophylaxe für Senioren.

Bewährt hat sich das Angebot an Yoga-, Qi-Gong-, Pilates- und Feldenkrais-Übungen. Der Gesundheitsbereich umfasst 67 Kurse. Interessierte melden sich per Formular aus der Broschüre an.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 07.Jan.2017 | 14:00 Uhr