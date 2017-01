Neujahrsempfang : „Sparsamkeit ist das oberste Gebot“

1 von 1 Foto: Bernhard 1 von 1

Quickborn | Zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Ellerau begrüßte Bürgermeister Eckart Urban fast 300 Gäste in der Erich-Stein-Halle am Bürgerhaus. Außer vielen Bürgerinnen und Bürgern, Vertretern aus Politik und Verwaltung, Vereinen und Verbänden, der Freiwilligen Feuerwehr und Ehrenbürgern begrüßte Urban auch den ersten stellvertretenden Bürgervorsteher Gerhard Teepe aus Quickborn und Bürgermeister Peter Kroll aus Alveslohe.

Erfreut zeigte sich Urban, dass Alt-Bürgermeister Knud Hansen und Bürgermeister Peter Christensen aus der Partnergemeinde Højer in Dänemark ebenfalls der Einladung gefolgt waren. Stimmungsvoll musikalisch begleitet wurde der Neujahrsempfang vom „Ellerau Express“.

In seiner Neujahrsrede blickte Bürgermeister Eckart Urban auf das vergangene Jahr zurück, „an das wir uns wegen der furchtbaren Ereignisse in Nizza, Paris und Berlin sowie im Nahen Osten und der Türkei nur mit Schrecken erinnern.“ Weiter sagte Urban: „Hinzu kommen Naturkatastrophen, Klimawandel und die Erderwärmung, die immer spürbarer geworden ist.“ Glücklicherweise gebe es aber auch erfreuliche Nachrichten, wie zum Beispiel die Hochkonjunktur, die niedrigen Zinsen und die niedrige Arbeitslosigkeit, eine nahezu Vollbeschäftigung und einen Jahresüberschuss im Bundeshaushalt, über dessen Verwendung bereits gestritten werde.

Als Beispiel für die Leistungen der Gemeinde im vergangenen Jahr erklärte der Bürgermeister stolz, dass die Kunststoff-Rundlaufbahn am Sportplatz der Schule mit einem großen Laufereignis eingeweiht wurde. Eine große Baumaßnahme durch den Kreis war die Erneuerung der Dorfstraße. Von den

800.000 Euro Baukosten trug die Gemeinde 15 Prozent. Die Erschließung des Gewerbegebietes Ost geht voran und „mittlerweile sind neun von 14 Grundstücken verkauft.“ Weitere Krippenplätze sind geschaffen worden und die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sei weiterhin groß. Wenn auch weiter in vielen Bereichen investiert werden müsse, sei Sparsamkeit das oberste Gebot. „Kaputtsparen hilft aber nicht weiter. Es muss das richtige Augenmaß her“, so Urban. Die Planfeststellung des vielfach beschriebenen Projektes S 21 (Elektrifizierung AKN und zweigleisiger Ausbau) beginnt am 23. Januar und gibt damit Betroffenen die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. „Ich hoffe auf Unterstützung der Nachbargemeinden in Hinblick auf die Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs. Die sich hier bietende Chance muss genutzt werden.“ In Hinblick auf das Wahljahr 2017 informierte Bürgermeister Urban: „Im Mai ist die Landtagswahl und im September die Bundestagswahl und vermutlich dann hier auch noch eine Bürgermeisterwahl.“

von Hanna Bernhard

