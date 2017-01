SPD hofft auf ein Umdenken : Sozialdemokraten wollen Politik für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters gewinnen

1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

Ellerau | Die Ellerauer SPD will im Herbst einen ehrenamtlichen Bürgermeister wählen. Sie setzt auf Einsprüche der Anwohner der AKN-Strecke gegen den zweigleisigen Ausbau, plant ein Feld für Urnengräber und will mehr Frauen in die Politik holen. Während eines Pressegesprächs stellte die Fraktion ihre Perspektiven zu anstehenden Projekten im Ort vor.

Ruf nach ehrenamtlichem Dorf-Chef: Nachdem das Innenministerium die Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters stoppte, hofft die SPD auf eine 180-Grad-Wende in der Gemeindevertretung. Wie berichtet, hatte das Gremium im März die Wahl einer hauptamtlichen Führungskraft am Tag des Landtagswahl am 7. Mai beschlossen. Da das Land formale Fehler feststellte, muss die Gemeindevertretung am Donnerstag, 9. März, einen neuen Beschluss fassen, den der Koordinierungs- und Finanzausschuss am Donnerstag, 16. Februar, vorbereiten soll. Bürgermeister Eckart Urban hofft, dass sich die Mehrheit für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters entscheidet. „Was sich geändert hat, ist die Offenlegung der Finanzsituation“, gab die Fraktionsvorsitzende Claudia Hansen zu Bedenken. Die Haushaltsprognosen für die nächsten fünf Jahre wiesen jeweils Fehlbeträge von 500.000 Euro bis 700.000 Euro auf. Die SPD will die Bezüge eines hauptamtlichen Dorf-Chefs lieber in die Konsolidierung stecken. Zudem will die Bevölkerung Urban zufolge keine vollzeitliche Leitungskraft haben. Das Rathaus sei personell gut ausgestattet. Im ersten Halbjahr werde die Gemeinde einen Ingenieur einstellen, der Urban Aufgaben abnehmen soll. „Den muss die Gemeinde auch bezahlen“, betonte er.

Mehrere Mitglieder des Ortsvereins seien bereit, als ehrenamtliche Bürgermeister zu kandidieren. Die SPD werde die Spitze der Liste für die Kommunalwahl mit einem Kandidaten für das Amt besetzen. Den Termin will sie aber nicht mit einer anderen Wahl zusammenlegen, um die Bürgermeisterwahl aufzuwerten.

Einwände gegen die Verlegung eines zweiten Gleises könnten nur die Anwohner einlegen, die dafür Grundstücksflächen hergeben sollen. Nach SPD-Ansicht reicht ein Gleis aus, um den 20-Minuten-Takt beizubehalten. Das Argument, das zweite Gleis verbessere die Pünktlichkeit, überzeuge nicht.

Gespräche zwischen Urban und seinem Quickborner Kollegen Thomas Köppl (CDU) über die Finanzierung eines Zugangs zur Bahnstation Ellerau seien noch nicht gelaufen. Allerdings hätten die Behörden in den Planfeststellungsunterlagen, die im Ellerauer Rathaus ausliegen, eine für den Zugang notwendige Verschwenkung der Landesstraße 76 eingetragen.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 25.Jan.2017 | 14:00 Uhr

