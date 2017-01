Sind Konzerte im Torfwerk erlaubt?

vergrößern 1 von 3 Foto: Frank 1 von 3

Wie viel Kultur verträgt das Himmelmoor? Dürfen im Torfwerk künftig Konzerte und Ausstellungen ausgerichtet werden? Die Ideen dazu sind noch nicht ausgereift, die Vorgaben der Behörden aber sehr wohl.

Wie berichtet, kaufte die Stadt vor einigen Monaten das Torfwerk, Teile der Himmelmoorchaussee und eine Pinnaubrücke, um den Torfbahnbetrieb über das Ende des Torfabbaus ab 2021 zu erhalten und die Feuerwehrzufahrt ins Moor zu sichern. Angedacht ist zudem eine Nutzung des Gebäudes für „kulturelle, naturkundliche und museale Zwecke“, teilte die Stadt damals mit.

Das Problem: Die EU-Umgebungslärm-Richtlinie verpflichtet seit 2007 Kommunen im Einzugsbereich großer Lärmquellen, Ideen für mehr Ruhe zu entwickeln. Die Quickborner Verwaltung hat daher zum zweiten Mal einen Lärmaktionsplan erstellt. Als eine von vielen Maßnahmen schlägt sie darin vor, das Himmelmoor und den Staatsforst Rantzau als sogenannte ruhige Gebiete auszuweisen. Volker Voß vom Rathausfachbereich Stadtentwicklung erläuterte während der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag, was sich hinter diesem Begriff verbirgt: „Es sollen Oasen sein, wo man tatsächlich Ruhe findet. Diese ruhigen Gebiete sollen vor einer Zunahme von Lärm geschützt werden.“

Was aber bedeutet das für einen möglichen Kulturbetrieb im Torfwerk? Ausschussmitglied Sonja Kruse (Foto, Grüne) hakte nach: „Das könnte ja gewissen Nutzungen ausschließen“, mutmaßte sie. Bernd Kleinhapel (CDU) betonte, dass er dem Lärmaktionsplan nicht zustimmen werde, solange unklar sei, ob die Ausweisung des Himmelmoors als ruhiges Gebiet einen Kulturbetrieb im Torfwerk verhindern könnte. Da die Verwaltung diese Frage nicht beantworten konnte, beschloss der Ausschuss den Lärmaktionsplan zwar einstimmig, klammerte das Himmelmoor aber aus. Friederike Lattmann, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, regte an, den Status des Gebiets erst in Stufe 3 des Lärmaktionsplans festzulegen. Sie hob aber hervor, dass das Himmelmoor bereits als Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) Richtlinie ausgewiesen worden sei. „Damit ist eine gewisse Grenze gezogen, dass man da nicht alles Mögliche mit Event-Charakter machen kann“, sagte sie. Martin Schmidt, Sprecher des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, betonte gestern, dass Veranstaltungen in einem FFH-Gebiet nur auf Antrag und nach einer Verträglichkeitsprüfung ausgerichtet werden dürfen. „Aber es ist unwahrscheinlich, dass so ein Antrag genehmigt wird“, sagte er. Schmidt zufolge gehören die Torfabbauflächen nicht zum FFH-Gebiet, nach Auskunft von Klaus-Hermann Hensel, dem Vorsitzenden des Fördervereins Himmelmoor, auch das Torfwerk nicht.

Was in einem ruhigen Gebiet erlaubt ist, regelt nach Auskunft von Kreissprecher Oliver Carstens die Freizeitlärmrichtlinie des Landes. „Kulturelle Veranstaltungen in ruhigen Gebieten sind an bis zu 18 Tagen im Jahr unproblematisch“, sagte er. Der Lärmaktionsplan müsse aber für Lärmschutz in der Kulturstätte sorgen.

Eine Ausweisung des Himmelmoors als Naturschutzgebiet ist zurzeit nicht geplant, berichtete Schmidt. Der Managementplan für FFH-Gebiete empfehle zwar, diesen Schritt nach dem Ende des Torfabbaus und einer Renaturierung zu gehen. Aber das Verfahren könnte bis zu 20 Jahre dauern.

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:00 Uhr