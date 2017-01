„Seepferdchen für alle“ : Quickborner DLRG startet Ausbildungsprojekt

1 von 1 Foto: DLRG Quickborn 1 von 1

Quickborn | Ihre Zielgruppe wollte ihnen anfangs nicht so recht ins Netz gehen. Die Trainer des Ortsvereins Quickborn der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) mussten im vergangenen Jahr einige Klippen umschiffen, bevor ihr neues Ausbildungsprojekt „Seepferdchen für alle“ richtig Fahrt aufnahm. Der Sozialausschuss gab aber während der jüngsten Sitzung Grünes Licht für eine Fortsetzung.

Das kreisweit einzigartige Angebot soll Tagesmütter, Erzieher und Grundschullehrer dazu qualifizieren, dass sie Kindern die Frühschwimmerprüfung abnehmen dürfen. Wie berichtet, stellte die Stadt im vergangenen Jahr 4000 Euro für dieses Projekt bereit. Die Firma Beiersdorf steuerte weitere 400 Euro bei. Die Politik verfolgte damit das Ziel, dass die zusätzlichen Kräfte neue Angebote im Quickborner Freibad schaffen, dadurch mehr Besucher anlocken und die Attraktivität des Freibads steigern. Angedacht waren Kurse zur Wassergewöhnung für Kita-Kinder, Anfängerschwimmen für Grundschüler und Kurse für Geflüchtete und andere erwachsene Nichtschwimmer.

Erfolgreich bildete die Quickborner DLRG im Sommer fünf pädagogische Fachkräfte und drei weitere Personen zu Rettungsschwimmern aus. Etwa die Hälfte von ihnen trat anschließend einen Lehrgang zu „Ausbildungsassistenten Schwimmen“ in der DLRG-Bundesschule in Bad Nenndorf an. Sobald die Teilnehmer ihn absolviert haben, dürfen sie Kindern die Seepferdchen-Prüfung abnehmen. Der Verein plant sie bereits für Kurse ein und führt Gespräche mit der Comenius-Schule, um Projekte im Ganztagsbereich anzubieten.

Zu Anfang verstanden aber viele Bürger die Zielrichtung des Projekts nicht. Die DLRG hatte sämtliche Kitas und Grundschulen in Quickborn und Umgebung sowie andere Einrichtungen angeschrieben. In ihrem Auswertungsbericht schreibt sie, dass das Quickborner Willkommensteam daraufhin 40 Geflüchtete anmeldete, die schwimmen lernen wollten. Das Angebot dagegen richtete sich an die Betreuer. Unter den ersten sieben Projektteilnehmern fand sich zudem kein Pädagoge. Die interessierten Erzieher und Lehrkräfte hatten aufgrund von Terminfülle, Krankheit und Stress abgesagt. In einigen Kitas wurden die Anschreiben für Eltern ausgelegt, aber nicht an die Pädagogen weitergegeben.

Die DLRG schöpfte 2016 nur etwa 2000 Euro des Etats aus. Der Sozialausschuss befürwortete es, dass der Verein die verbleibende Summe von knapp 2400 Euro in diesem Jahr in einen zweiten Kursus investieren darf. Diesmal will die DLRG in der Kommunikation einen neuen Kurs einschlagen. Die Trainer besuchten bereits die Leitungsrunde der Quickborner Kitas und wollen das Projekt im März bei einem Treffen der Schulleiter vorstellen. Der DLRG-Sprecher Kai Jacobsen empfiehlt den Kursus auch solchen Lehrern, die als Rettungsschwimmer Klassenfahrten begleiten wollen. Interessierte melden sich bei ihm unter der E-Mail-Adresse kai. jacobsen@quickborn.dlrg.de an.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 20.Jan.2017 | 16:30 Uhr

