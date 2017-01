Wohnraum, Kitas Feuerwehr : Quickborn steht vor großen Aufgaben

Große Projekte stehen 2017 in Quickborn an. Der Bau von 484 Wohneinheiten und 240 Kita-Plätzen ist geplant. Die Stadt will ab 2017 mindestens 20 Millionen Euro in die Feuerwehr, die Schulen, ihre Kita Zauberbaum und das Rathaus investieren. Sie möchte den Einzelhandel und die Verkehrsplanung vorantreiben. Die Fachbereichsleiter gaben einen Ausblick auf die wichtigsten Projekte.

Die Stadt hat die Feuerwehr mit einem Drehleiterfahrzeug im Wert von etwa 600.000 Euro ausgestattet. Es soll ab März eingesetzt werden. Die Feuerwehr erhält zudem eine neue Atemschutzausrüstung für bis zu 400.000 Euro.

Nach jahrelanger Planung sollen die Bauarbeiten am Schulzentrum-Süd beginnen. Anfang 2017 soll die Errichtung eines Zwischenbaus starten. Zurzeit schreibt die Stadt die Gewerke aus. Sie rechnet mit einem Bauvolumen von drei Millionen Euro. Ab Sommer soll der Altbestand saniert werden. Die Stadt hat drei Sanierungsabschnitte mit einem Gesamtvolumen von etwa 14,6 Millionen Euro geplant.

Spiel-i-othek zieht in die Comenius-Schule um

Die Spiel-i-othek Quickborn wird von der Goethe- in die Comenius-Schule umziehen. Die Stadt wird zu diesem Zweck das Haus 2 umbauen. Im Erd- und im Obergeschoss sollen jeweils zwei Klassenzimmer zusammengelegt werden. Die Spiel-i-othek soll das Erdgeschoss und einen Raum in der ersten Etage beziehen. Im Obergeschosses soll das Schultheater proben. Der Ausschuss für kommunale Dienstleistungen soll im ersten Quartal über das Projekt beraten. Den Bauantrag will die Stadt im ersten Halbjahr stellen.

Die Quickborner Schulen sollen 2017 Konzepte und Ziele für ihre IT-Ausstattung erarbeiten. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und die Stadt werden sie dabei unterstützen.

Wahl-o-Mat und Workshops für Eltern

Angesichts der Landtags- und Bundestagswahl hat sich die Stadtjugendpflege um den „Wahl-o-Mat zum Aufkleben“ des Landesjugendrings beworben. Das Team will weiterhin die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen an den Angeboten fördern, Ehrenamtliche gewinnen und fortbilden sowie Workshops für Eltern anbieten.

Bis Sommer sollen in Quickborn zwei neue Kita entstehen. Die Anerkannte Schulgesellschaft wird auf dem Gelände der Freien Gemeinschaftsschule an der Feldbehnstraße ein Gebäude für vier Krippen- und vier Elementargruppen errichten. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH wird an der Zeppelinstraße eine Einrichtung für drei Krippen-, drei Elementar- und zwei Hortgruppen bauen. Beide Kitas sollen Platz für jeweils 120 Kinder anbieten.

Die städtische Kindertagesstätte Zauberbaum soll für etwa 740.000 Euro saniert werden. Geplant sind die Installationen eines Lastenaufzugs und je einer neuen Heizungsanlage im Alt- sowie im Neubau.

An den Stirnseiten des Rathauses sollen zu Brandschutzzwecken Fluchttreppen angebaut werden. Das Projekt soll insgesamt etwa 250.000 Euro kosten.

Ein Einzelhandelskonzept soll im Februar und März beschlossen werden. Die Firma CIMA erhebt seit Mitte 2016 Daten. Kosten: 24.000 Euro.

484 Wohneinheiten bis 2018



Die Firma Schaffarzyk errichtet zurzeit 92 Wohneinheiten an der Feldbehnstraße. Mit dem Bau von 282 Wohnungen, 45 davon als Ersatz für Altbauten, werden die Unternehmen Semmelhaack (Torfstraße), Adlershorst (Erleneck, Bahnhofstraße) und Lorenz (Justus-von-Liebig-Ring) beginnen. Die Firma Plambeck will 2018 an der Ellerauer Straße, Ecke Friedhofsweg 60 Einheiten bauen. 50 Wohneinheiten sind für 2018 im Blumenviertel geplant.

Die Politik wird Trassen zur Umgehung des Bahnübergangs Ellerau und zur Verbesserung des kleinräumigen Verkehrs zwischen Quickborn und Quickborn-Heide suchen. Sie wird ein Radverkehrskonzept vorbereiten und am Planfeststellungsverfahren für den S21-Ausbau mitwirken.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen