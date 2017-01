Pastorin segnet neuen Gemeinderat

vergrößern 1 von 3 Foto: Thölen (2) 1 von 3

Emily Haß freut sich auf ihre neue Aufgabe. Die 20-Jährige erhielt bei der Ratswahl der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh die meisten Stimmen. Seit sie vor sechs Jahren in die Kinder- und Jugendarbeit einstieg, liebäugelte sie mit dem Gemeinderat, war jedoch immer zu jung dafür gewesen. „Jetzt mit 20, jetzt muss ich ran, das ist meine Chance“, sagte sie am Sonntag freudestrahlend.

In einem feierlichen Gottesdienst segnete Pastorin Claudia Weisbarth den neuen Kirchengemeinderat. Die Gemeinde hatte im November Emily Haß, Paul Dwenger, Brigitte Hartges und Carsten Möller neu in das Gremium gewählt. Elisabeth Czaja, Marco Weckbrodt, Michael Witt, Gisela Peschel und Trautel Schulte zu Berge wurden bestätigt. Eleonore David wurde nach der Wahl nachberufen, sodass dem Rat zehn Gemeindeglieder und die Pastoren Claudia Weisbarth, Florian Niemöller und Rainer Patz angehören.

Der neue Rat steckt voller Tatendrang. Haß berichtete, dass sie mehr junge und ältere Menschen zusammenführen will. „Es gibt zwar viele Angebote für Senioren und auch für Jugendliche, aber man sollte noch mehr zusammen feiern.“ Zudem wolle sie dazu beitragen, dass die fertigen Konfirmanden der Kirche erhalten bleiben.

Auch Dwenger ist seit seiner Konfirmation in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Der 20-Jährige wünschte sich, in höheren Gremien als nur in Jugendausschüssen mitsprechen zu können. Er wolle versuchen, mehr Jugendliche für die Arbeit in der Kirche zu begeistern.

Hartges, Mutter zweier Kinder, unterstützte anfangs den Kindergottesdienst, singt in der Kantorei, spielt im Orchester und überlegte schon lange, ob ein solches Amt nicht genau zu ihr passte. „Für mich ist das Zwischenmenschliche sehr wichtig, ich mag das ‚kleine‘ Gespräch“, sagte Hartges.

Weckbrodt gehört aufgrund seiner Erfahrung als selbstständiger Maurermeister seit 2009 dem Kirchenausschuss für Renovierungen und Instandhaltungen von Immobilien an. Er freut sich über die Neuzugänge: „Wir wollten auch, dass ein neuer Kirchengemeinderat breiter aufgestellt ist, um gewisse Dinge besser verteilen zu können“, sagte er.

Weisbarth wünschte sich, „gemeinsam lebendige Gemeinde zu sein.“ Die Pastorin sprach für den neuen Rat ein Segensgebet, in dem sie den Mitgliedern für ihre Aufgaben Mut und Freude wünschte. Sie schloss den Gottesdienst mit den Worten „Wie bei Konfirmationen wird es jetzt recht freudig“ und wandte sich den Mitgliedern des obersten Kirchengremiums mit dem Appell zu, sich beim Neujahrsempfang im Gemeindehaus der Gemeinde zu zeigen.

Hartmut Ermes, der nach 22 Jahren sein Amt des Ratsvorsitzenden aus Altersgründen niederlegt, begrüßte die Empfangsgäste. Sein Nachfolger soll erst am Donnerstag, 19. Januar, aus den Reihen der Mitglieder und Pastoren gewählt werden.

Einen Höhepunkt stellte die Übergabe eines symbolischen Schecks in Höhe von 6000 Euro an Kurt Rulffes, Fundraiser vom Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche weltweit, für die Partnerkirche Jeypur mit der Gemeinde Doliambo in Ostindien. Der größte Einzelerlös kam am 13. Dezember beim Doliambo-Konzert mit mehr 1000 Euro zustande. Zur Überreichung bat Ermes Irene Lühdorff nach vorne, da sie sich seit vielen Jahren für das Einsammeln der Spenden einsetze. Rulffes zeigte sich tief beindruckt von der großen Spendenbereitschaft. Axel Siegemund, Pastor und Indienreferent der Nordkirche, sei in Indien unterwegs und würde auch nach Doliambo fahren, um die Internatsschule zu besuchen. Unter den Gästen waren auch Henning Meyn (CDU), Bürgervorsteher von Quickborn, und Pfarrer Wolfgang Guttmann von der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien.