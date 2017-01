Christoph Prégardien : Opernstar gastiert in Quickborn

1 von 1 Foto: Hans Morren 1 von 1

Quickborn | Ein Weltstar der Oper gastiert am Sonnabend, 25. Februar, in Quickborn. Der lyrische Tenor Christoph Prégardien wird im Artur-Grenz-Saal den Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert vortragen – ein Werk für Gesang und Klavier. Den Part des Tasteninstruments werden in Quickborn das international bekannte Kammermusik-Ensemble Ma’alot Quinett, die Akkordeon-Spielerin Heidi Luosujärvi und der Bassklarinettist Tino Plener übernehmen.

Die Freunde der Kammermusik Quickborn freuen sich auf diesen Höhepunkt ihres Konzertjahrs. „Dass dieser große Sänger mit der ‚Winterreise‘, diesem besonderen Werk des Kunstliedes, die Begleitung durch ein Quintett internationaler Prägung gewählt hat und damit zu uns kommt, ist ein Ereignis, das nur schwerlich zu wiederholen ist“, sagte die Sprecherin Winnie Grambow.

Sie bezeichnete Prégardien als „Pavarotti der lyrischen Tenöre“. Diese Bezeichnung steht für eine zarte Stimme, die sich für den Liedgesang besonders gut eignet. Das Klassik-Magazin Fono-Forum schwärmte: „Christoph Prégardien vollbringt wahre Wunderdinge.“

Der gebürtige Limburger (Hessen) singt auf den großen Bühnen dieser Welt. Er konzertiert während der laufenden Saison zum Beispiel an der Wigmore Hall London, in der Aula Magna in Rom, in der Philharmonie Warschau, am Concertgebouw Amsterdam, im Konzerthaus Berlin und an der Kölner Philharmonie. Er tritt bei der Schubertiade Schwarzenberg-Hohenems, beim Oxford Lieder Festival, dem Wimbledon International Festival sowie den Dresdner Musikfestspielen auf. Der 61-Jährige hat mehr als 130 Tonträger aufgenommen. Er unterrichtet als Professor an der Musikhochschule Köln das Fach Gesang.

Die Mitglieder des Ma’alot-Quintett spielen auf Solo-Positionen in bedeutenden deutschen Orchestern oder lehren als Professoren an Musikhochschulen. Das Ensemble veröffentlichte zehn CDs. 2006 und 2010 erhielt es jeweils einen Echo-Klassik-Preis für ihre Dvorak- und Rossini-Einspielungen. Ma’alot bedeutet auf Hebräisch Harmonie. Der Zyklus „Winterreise“ besteht aus 24 Liedern. Schubert komponierte das Werk im Herbst 1827, ein Jahr vor seinem Tod.

Das Konzert im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, beginnt um 18 Uhr. Karten kosten pro Person 25 Euro, für Mitglieder 20 Euro. Schüler und Studierende zahlen an der Abendkasse zehn Euro. Die Tickets sind im Vorverkauf in Quickborn in der Goethe-Apotheke, Harksheider Weg 99, im AKN-Service-Center im Forum, Bahnhofstraße 100, und in der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4a, erhältlich. Sie können per E-Mail an freunde@kammermusik-quickborn.de vorbestellt werden.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr