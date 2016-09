Brezeln, Bier und Blasmusik : Oktoberfest in Quickborn

1 von 1 Foto: Stritzke 1 von 1

Quickborn | Die Eulenfestwoche läuft auf Hochtouren, da kündigt sich schon die nächste große Party in der Stadt an. In drei Wochen steigt das zweite Quickborner Oktoberfest. Die Verwaltung lädt für Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, zur großen Sause auf dem Rathausplatz ein. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

„Stimmung und Gaudi sind garantiert bei Blasmusik, Bavaria-Disco und Fassbieranstich auf der Bühne, bayrischen Spezialitäten und Oktoberfestbier an den Ständen“, verspricht die Stadt Quickborn in ihrer Pressemitteilung.

Das Fest beginnt am Freitag, 7. Oktober, mit einer Bavaria-Disco ab 16 Uhr. Der Festorganisator Rolf Niehuesbernd hat dafür DJ Martin aus Lübeck engagiert. Ab 19 Uhr werden die „Autaler“ für Blasmusik und Gaudi sorgen. Außerdem tritt die Gruppe „BPM Eurodanceshow“ auf. Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) wird um 20 Uhr das Bierfass anstechen. Der gebürtige Münchner zeigte sich dabei bereits im vergangenen Jahr in seinem Element. Die Party soll bis Mitternacht dauern, kündigte Niehuesbernd an.

Leberkäse, Weißwürste, Brezeln und Herrnbräu

Ein Kinderfest mit vielen Spielen beginnt am Sonnabend, 8. Oktober, um 15 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen, außerdem bayrische Schmankerln wie Leberkäse, Weißwürste, Nürnberger Brezeln und das Original-Oktoberfest Bier der Marke Herrnbräu aus Ingolstadt. Bei einer Bavaria-Disco ab 19 Uhr legt wieder DJ Martin die Musik auf. Auch die Gruppe „BPM Eurodanceshow“ wird dann zu sehen sein. Bis 2 Uhr dürfen die Gäste tanzen.

Am Sonntag, 9. Oktober, hält Pastor Florian Niemöller von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh ab 10 Uhr einen Gottesdienst im Festzelt. Bei einem Frühschoppen ab 12 Uhr wollen die Melker für eine Superstimmung sorgen. Sie spielen Hits von Elvis, Roy Black und bieten komödiantische Einlagen. Es gibt Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Das Fest soll um 18 Uhr ausklingen.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 16.Sep.2016 | 12:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen