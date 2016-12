Nach dem Trubel Ruhe finden

1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

Der Weihnachtsbaum neben dem Altar blieb dunkel. Seine elektrischen Kerzen versagten am Dienstagabend ebenso den Dienst wie die Glühlampe im Herrnhuter Adventsstern unter der Decke der Marienkirche in Quickborn. Doch eine Kerze, einige versteckte Lampen, die leuchtende Projektion eines Fotos auf einer Leinwand neben dem Altar und wohlgewählte Worte über das Licht und die Farben vertrieben für eine halbe Stunde die Dunkelheit.

Die Gemeinde feierte die zweite von „Zwölf Heiligen Nächten“. Vom zweiten Weihnachtstag an bis zum Epiphaniastag am Freitag, 6. Januar, versammelt sie sich an jedem Abend zu einer Andacht; eine Ausnahme bildet der Silvesterabend, an dem Pastor Rainer Patz einen Gottesdienst zum Jahreswechsel halten wird. Das Mitglied Inge Ermes begründete die Aktion: „Die Weihnachtszeit dauert bis Epiphanias, bis zur Erscheinung der Weisen.“ Die Kirchengemeinde beende die Feier des christlichen Festes daher nicht mit den Weihnachtsgottesdiensten. „Die Weihnachtszeit geht weiter“, sagte sie.

Der ehemalige Quickborner Pastor Jens-Martin Kruse rief die Aktion 2004 ins Leben. Pastor Eberhardt Lessig führte die Tradition fort. „Wir sind von Anfang an erstaunt gewesen, dass so etwas angenommen wird“, berichtete der Kirchengemeinderatsvorsitzende Hartmut Ermes, Ehemann von Inge Ermes. In diesem Jahr nahmen am zweiten Weihnachtstag etwa 15 Gäste teil, einen Abend später ungefähr 25 Menschen.

Der Ablauf folgt stets einer gleichbleibenden Liturgie aus Taizé- und Gesangbuch-Liedern sowie vorformulierten Gebeten, die Lessig im Wechsel mit der Gemeinde spricht. An jedem Abend wird ein Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte gelesen. Anstelle einer Predigt hält ein Gemeindemitglied eine Meditation zu einem selbstgewählten Bild. In den vergangenen Jahren stellten die Aktiven zum Beispiel Gedichte oder Personen aus der Weihnachtsgeschichte vor. „Dieser feste Rahmen soll eine Ruhe bieten, in die man sich hineingeben kann“, sagte Inge Ermes. Das Angebot spreche viele Menschen an.

Inge Ermes präsentierte ein Kirchenfenster aus der Kathedrale Notre-Dame in dem französischen Ort Chartres. Sie entdeckte „Die blaue Madonna“, wie das Bild genannt wird, bei einer Reise im September und entschied sich sofort dafür, es bei den „Zwölf Heiligen Nächten“ zu beschreiben.

Ermes erläuterte die religiöse Bedeutung der Farben, die im Licht der Morgensonne zum Strahlen kommen. „In mittelalterlichen Glasfenstern spielen Farben eine große Rolle“, sagte sie.

Im Zentrum des Bildes thront Maria vor einem roten Hintergrund. Jesus schwebt in der Gestalt eines kleinen Erwachsenen vor ihr. 14 Engel umgeben sie. Die Farbe von Marias Gewand reicht von Weiß bis Blau und deutet ihre Unschuld an. „Ihr helles Blau ist einmalig in der gesamten Kathedrale“, sagte Ermes. Die braune Farbe von Jesu Gewand zeige, dass er die Sünden der Welt trage. Im Licht der Morgensonne leuchte sein Mantel aber in Purpurbraun, was im Mittelalter als höchste Ehrenfarbe galt. Sein Schal und sein Heiligenschein sind in Grün gehalten. Die Farbe stehe für das neue Leben und Gottes Barmherzigkeit. Der rote Hintergrund zeige die Farbe des Lebens. „Durch Christus sind die Menschen nicht mehr dem Tod verfallen“, so Ermes.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 29.Dez.2016 | 16:00 Uhr