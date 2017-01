Schreck an Naujahr : Mutige Quickbornerin vertreibt Einbrecher

1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

Quickborn | Der Schreck steckt ihr noch in den Gliedern. Ulla Becker hat am frühen Neujahrsmorgen Einbrecher aus ihrem Haus in Quickborn an der Marienhöhe vertrieben. „Die waren so blöd, dass sie geredet haben. Sonst hätte ich sie nicht bemerkt“, berichtete die 69-Jährige gestern.

Polizeipressesprecher Nico Möller hat das Vorgehen seiner Quickborner Kollegen während der Silvesternacht in Schutz genommen. Die Kriminalpolizei müsse nicht bei jedem Einbruch herangezogen werden. „Die vor Ort eingesetzte Streifenwagenbesatzung bewertet die Spurenlage im sogenannten ersten Angriff“, teilte er mit. Die Beamten würden dann entscheiden, ob eine qualifizierte Spurensicherung möglich sei und von Kripo-Beamten vorgenommen werden müsse. „Grundsätzlich sind alle Polizistinnen und Polizisten aufgrund ihrer professionellen Ausbildung dazu in der Lage, vorhandene Spuren zu sichern“, sagte er. Nach dem Einbruch bei Ulla Becker seien die Beamten sicherlich deshalb wieder verschwunden, um im Umfeld nach den Tätern zu fanden. „Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen versprechen den größten Erfolg“, berichtete Möller. Zudem betonte er, dass die Bürger auch bei einem bloßen Verdacht die Notrufnummer 110 wählen sollten. „Derartige Hinweise stellen in keinem Fall einen Missbrauch dar“, sagte Möller.

Es war gegen 0.10 Uhr. Becker hielt sich allein zu Hause auf. Sie lag im Wohnzimmer auf ihrem Sofa. „Es war ein Zufall, dass ich zu Hause war“, sagte die Quickbornerin. Sie hatte am Abend bei Freunden gefeiert, war aber etwa 20 Minuten vor Mitternacht nach Hause gegangen. „Ich fühlte mich nicht so“, berichtete sie. Als sie auf dem Sofa lag, hörte sie plötzlich vom anderen Ende des Bungalows her Stimmen aus dem Zimmer ihres Sohnes Christoph Becker. Der 36-Jährige lebt in Berlin und verbrachte Silvester auf Sylt.

Ulla Becker ging durch die Terrassentür in den Garten und sah plötzlich, dass vor dem Zimmer ihres Sohnes ihre lange Leiter am Dach lehnte. Das Fenster zu dem Raum stand sperrangelweit offen. „Ich habe erstmal die Leiter weggestoßen“, berichtete sie. In dem Moment sah sie, wie drei junge Leute auf dem Dach davonhuschten.

Becker lebt seit 1977 in Quickborn und seit 17 Jahren in dem Haus. Die Leiter lagert sie normalerweise auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes in einem Hinterhof. Sie vermutet, dass die Einbrecher in diesen abgegrenzten Außenbereich eingestiegen sind; allerdings kann sie sich nicht vorstellen, wie ihnen das gelang. Die Unbekannten müssen dann mit Hilfe der Leiter auf das Dach geklettert sein, sie nach oben gezogen und damit auf der anderen Seite des Hauses wieder hinabgestiegen sein, um das Fenster aufzuhebeln. „Ich dachte immer: Das ist hier so sicher“, sagte Becker. Der Hinterhof ist nach allen Seiten von hohen Mauern und Hecken umringt.

Beckers Nachbarn standen währenddessen auf der Straße und zündeten Feuerwerkskörper. Sie stürmte hinaus, bat um Hilfe und erhielt Beistand von einem Nachbarn. Beide zusammen suchten das gesamte Haus und die Garage nach den Einbrechern ab – ohne Erfolg.

Nach einem Anruf unter 110 erschien rasch die Polizei. Die Beamten seien aufs Dach gestiegen, um dann auf Streife zu fahren. Christoph Becker freut sich, dass nichts gestohlen wurde; immerhin sei im April 2015 der Pkw seiner Mutter aus der Garage entwendet worden. Trotzdem ärgert er sich über die Polizei. Tags zuvor war er gegen 19.30 Uhr durch die Marienhöhe nach Hause gefahren. Dabei war ihm ein Mann aufgefallen, der vor einer Hecke stand. Er war etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare, trug einen Drei-Tage-Bart und einen grünen Parka. Becker blieb etwa drei Meter von ihm entfernt stehen, schaute ihn an, rollte dann etwa 100 Meter weiter und sah im Rückspiegel, wie der Mann mit einer Taschenlampe leuchtete. Becker glaubt zudem, Lichtsignale von der anderen Straßenseite her gesehen zu haben. Spionierte da jemand das Viertel aus? Kommunizierte der Mann per Lichtsignal mit einem Kumpanen? „Der stand da mindestens drei Minuten lang. Das ist ein verdächtiges Verhalten“, betonte Becker.

Er wählte mindestens dreimal die Nummer der Quickborner Polizeistation an, erreichte aber niemanden und war frustriert. „Es gab keinen Anrufbeantworter und keine Rufumleitung. Ich wurde auch nicht zurückgerufen“, berichtete er. Den Notruf wollte er nicht wählen. „Ich rufe doch nicht die 110, um dann zu sagen: Fahrt mal bitte auf Streife“, so Becker.

Zudem ärgerte er sich, dass die Polizei in der Nacht des Einbruchs keine Spuren sicherte. „Stell dir vor, die werden in einer Woche gefasst und nur, weil man keine Spuren genommen hat, weiß man nicht, dass sie schon ein paar Mal eingebrochen sind“, beklagte sich Becker. Er selbst entdeckte dagegen Fußspuren auf Holzleisten, die vor seinem Zimmer auf der Fensterbank lagerten. Becker brach seinen Urlaub auf Sylt am Neujahrstag ab. „Ich habe Angst um Mama“, sagte er gestern. Er werde nun Bewegungsmelder installieren.

Ulla Becker freut sich über die Anwesenheit ihres Sohnes. „Ich hatte einen gewaltigen Schreck“, berichtete sie. Auch drei Tage nach dem Einbruch habe sich das mulmige Gefühl noch nicht verzogen. Wie berichtet, begingen Unbekannte während der Silvesternacht in Quickborn sechs Einbrüche, davon drei an der Marienhöhe, außerdem an der Ulzburger Landstraße, der Theodor-Storm-Straße und der Heidkampstraße. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:00 Uhr