Neujahrsfest : In Quickborn feiern die Kulturen

Quickborn | Gefährlich war der Weg am Sonnabend zum evangelischen Gemeindesaal der Marienkirche an der Ellerauer Straße. Das angekündigte Glatteis verwandelte die Wege in Rutschbahnen und die Organisatoren Gisela Peschel und Mathias Wittig befürchteten, dass nur wenige Gäste ihrer Einladung zum internationalen, interkulturellen und interreligiösen Neujahrsfest im Sinne von Demokratie und Weltoffenheit folgen würden.

Dann kamen aber doch viele, die sich vom Wetter nicht hatten abschrecken lassen. Die Freude auf das gemeinsame Fest überwog und bald füllte sich der Saal mit Familien, Frauen und Kindern aus den unterschiedlichen Nationen und Religionen. Viele Frauen hatten zu Hause gebacken und gekocht und brachten leckere Speisen für das internationale Buffet mit. Pastor Rainer Patz und Ehrenamtskoordinator Mathias Wittig begrüßten die ausländischen Gäste, deren Betreuer, Unterstützer und Freunde. Pastor Patz wies auf den christlich-islamischen Dialog der evangelisch-lutherischen Gemeinde hin und warb für die Verständigung und den Zusammenhalt unter den verschiedenen Nationen. „Möge uns der allbarmherzige Gott auch im kommenden Jahr seinen Segen geben“, so der evangelische Pastor und stellte alle Religionen unter Gottes Schutz.

Wittig dankte ebenfalls den vielen Gästen mit den unterschiedlichen Religionen für deren Kommen und betonte die Bedeutung des Festes dessen Ziel es auch sei, Neuankömmlinge in die Gemeinschaft aufzunehmen. Bei Kaffee und Gebäck kam schnell eine gemütliche Stimmung auf und überall an den Tischen hörte man unterschiedliche Sprachen.

Dass die angebotenen Sprachkurse für die Flüchtlinge und Asylbewerber Früchte tragen, konnte auch beobachtet werden. Zum vielfältigen Programm gehörte die Flötengruppe von Melanie Grunert, die ebenso viel Applaus erhielt wie der Posaunenchor unter der Leitung von Michael Schmult. Als schließlich ein Clown den Raum betrat war die Überraschung groß. Schnell verloren die Kinder ihre Scheu, drängten sich an den Clown und freuten sich über Luftballontiere, die der Künstler nach den Wünschen der kleinen Besucher zusammenstellte. Endlich wurde das Buffet eröffnet und es hielt niemanden mehr auf den Plätzen, alle wollten die internationalen Köstlichkeiten probieren. Dank der Organisatoren, der Sponsoren und des bunten Programms war das interreligiöse und interkulturelle Neujahrsfest mit mehr als 80 Teilnehmern ein wunderbarer Erfolg.

von Hanna Bernhardt

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:06 Uhr