Hochkarätige Ideen für Quickborn

1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

Quickborn | Der Kultur-Verein Quickborn schmiedet große Pläne: Die 21 Mitglieder wollen 2017 zu hochkarätigen Konzerten, einem niederdeutschen Abend, einem Jazz-Frühschoppen, einem Markt der Möglichkeiten und Vorträgen einladen. Der Vorsitzende Johannes Schneider hat ein Jahr nach der Gründung anlässlich einer Mitgliederversammlung einen Ausblick gegeben.

Seine größte Idee wird wohl erst 2018 greifbar werden, schätzt Schneider: die „Himmelmoor Kultur- und Kunsttage Quickborn“. Musiker, darstellende und bildende Künstlern sollen eine Woche lang Beiträge auf hohem Niveau darbieten. Die Aktion könne ein Alleinstellungsmerkmal für Quickborn schaffen. „Das ist meine große Vision fast schon seit zehn Jahren“, sagte Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung. Schneider möchte die Freunde der Kammermusik, den Kunstverein Quickborn und die Speeldeel ins Boot holen. Er kann sich vorstellen, für das Projekt Kompositionsaufträge zu vergeben und Meisterkurse anzubieten. Anderen Vereinsmitgliedern schwebe es vor, die Aktion beim ersten Mal auf wenige Tage zu begrenzen oder auch über einen größeren Zeitraum zu erstrecken.

Vor zehn Jahren sei die Zeit dafür mangels Räumlichkeiten noch nicht reif gewesen. Inzwischen stehe nicht nur die katholische St.-Marien-Kirche, sondern der Artur-Grenz-Saal, die restaurierte evangelische Marienkirche, der Dachboden des Helenenhofes in Renzel, Dorfstraße 51, und das Kamphuis, Kampstraße 57, zur Verfügung. „Wir müssen anfangen, das mit Leben auszufüllen“, sagte er. Künftig würde Schneider zudem das Torfwerk, das die Stadt 2016 kaufte, sowie den Park des Romantik-Hotels „Waldfrieden“, Kieler Straße 1, einbinden. Dort ließen sich Sommerkonzerte ausrichten. Das Torfwerk biete sich für Jazz und Unterhaltung an.

Viele Projekte sollen 2017 Gestalt annehmen. An einem Abend unter dem Titel „Niederdeutsche Kultur – Dichtung und Sprache“ sollen Darsteller der Quickborner Speeldeel auf dem Renzeler Dachboden Werke berühmter plattdeutscher Dichter rezitieren. Dazu wird niederdeutsches Liedgut erklingen. Hochkarätige Interpreten sollen im Sommer und Herbst in der St.-Marien-Kirche geistliche Konzerte geben. Geplant ist, dass Ausnahmemusiker bei einem Open-Air-Frühschoppen im Kamphuis auftreten.

Der Verein möchte das Projekt „Eine Stadt macht sich hübsch“ ausweiten und städtische Rasenflächen in Wildblumenwiesen umwandeln. Kinder sollen Verteilerkästen bemalen. Vor dem Forum soll eine Litfaßsäule mit Hinweisen auf Kulturveranstaltungen aufgestellt werden. Am Mittwoch, 15. März, wird Klaus-Herrmann Hensel, Vorsitzender des Fördervereins Himmelmoor, ab 19 Uhr in der Mensa der Comenius-Schule, Am Freibad 3-11, einen Vortrag über das Hochmoor halten. Für Sonnabend, 1. April, 11 bis 17 Uhr ist der zweite Markt der Möglichkeiten im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium geplant.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 18.Jan.2017 | 13:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen