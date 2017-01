Freie Plätze in Eltern-Kind-Gruppen

1 von 1 Foto: Bernhardt 1 von 1

Besonders an Sing-, Finger- und Kreisspielen erfreuen sich die ein- bis dreijährigen Mädchen und Jungen der Eltern- und Kind-Gruppe im Ansgar-Haus in Ellerau, Berliner Damm 14. Aber es wird auch gebastelt, getuscht, gemalt und geknetet. Demnächst starten neue Gruppen, für die die Anmeldephase inzwischen begonnen hat.

Zusammen mit den Eltern spielen, bei ersten Bastelarbeiten oder beim Kneten die Feinmotorik testen, in der Freispielphase erste Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen: In der Eltern-Kind-Gruppe der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ellerau wird die Sprachentwicklung gefördert. Auf Spielgeräten können die Kinder ihre körperlichen Fähigkeiten erproben, Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten entwickeln. Alles geschieht mit der Gruppenleiterin und unter Aufsicht der Mütter, Väter oder Großeltern.

Ein gemeinsames Frühstück ist wichtig, und bei Kaffee und Tee bleibt für die Mamas und Papas Zeit, einander kennenzulernen oder sich in Erziehungs- und Lebensfragen auszutauschen. „Wir kommen auch über Gott ins Gespräch und unterhalten uns zum Beispiel über die Taufe“, erläuterte Carola Weitkamp, die seit acht Jahren zwei der drei Angebote leitet. Die drei Spielgruppen treffen sich dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 9.30 bis 11 Uhr im Ansgarhaus.

Die Anmeldung für die im Februar neu beginnenden Gruppen erfolgt ab sofort im Kirchenbüro, Berliner Damm 14, Telefon (0 41 06) 7 32 84. Ansprechpartner für Mütter und Kinder ist Weitkamp.

Außerdem findet im Ansgarhaus dienstags und donnerstags jeweils von 9.30 Uhr bis 11 Uhr eine „Delfi-Gruppe“ statt, angeboten von der evangelischen Familienbildungsstätte Norderstedt. Der nächste Kursus beginnt am Dienstag, 7. Februar, und richtet sich an Eltern mit Kleinkindern, die im Oktober und November 2016 geboren wurden. Kursleiterin Nina Margies freut sich über neue Kinder und Eltern, die sich bei ihr treffen möchten.

Delfi ist ein Konzept der Evangelischen Familienbildung und stellt die Abkürzung für das Konzept „Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, Individuell“ dar. Kontakt und Anmeldung per E-Mail an die Adresse info@ fbs-norderstedt.de.



von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen