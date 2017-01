Quickborn : Diebe plündern Geldautomaten

Quickborn | Einbrecher haben am Donnerstag in der Quickborner Gaststätte „Sommer Lounge“ an der Kieler Straße Geldautomaten geplündert. Nach Angaben der Polizei stiegen sie in der Zeit zwischen Mitternacht und etwa 17 Uhr gewaltsam in die Kneipe ein und brachen die Geräte auf. Wie viel Geld sie mitgenommen haben und wohin sie mit ihrer Beute flohen sind, ist nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Zeugen sollten sich an die Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 wenden.

von shz.de

erstellt am 13.Jan.2017 | 15:57 Uhr

