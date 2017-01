Reiner-Schultz-Cup : Die Prominenz kickt für guten Zweck

1 von 1 Foto: Natascha Thölen 1 von 1

Quickborn | Fußballprominenz der 1970er- und 1980er-Jahre ist am Sonnabend in Quickborn aufgelaufen. Der Verein „FCH Golden Oldies von 1974 Quickborn“ hatte zum sechsten Reiner-Schultz-Cup in die Lilli-Henoch-Sporthalle eingeladen. Der Erlös des Benefizturniers soll wie in den Vorjahren dem Verein Mukoviszidose Schleswig-Holstein zugute kommen. Die Krankheit gilt als die häufigste angeborene, noch unheilbare Stoffwechselstörung.

Zwölf Mannschaften mit leidenschaftlichen Spitzenfußballern traten an. Aus Liebe zu ihrem Sport unterstützen sie die Vereine teils als Spieler, teils als Trainer und nehmen an Benefizveranstaltungen teil. In Quickborn zeigten sie großen Spaß am Spielen.

Die Zuschauer sahen ehemalige Bundesligaspieler wie Peter „Chita“ Hidien, der von 1972 bis 1982 für den HSV insgesamt 214 Bundesligaspiele bestritt, Tobias Homp, der einst im Mittelfeld des HSV kickte, und Oliver Blazevic, der ehemals dem traditionsreichen kroatischen Verein Hajduk-Split angehörte. Bei dem Benefizturnier traten außerdem Gregor Strebel, vormals Verteidiger des VFL-Wolfsburg, Thomas „Keule“ Oldenburg, der lange Zeit im Sturm für den FC St. Pauli spielte, und Arno Nielsen, einst Kicker im Spielerkader der Verbandsliga Schleswig-Holstein, an. Bei diesem Teilnehmerfeld war es kein Wunder, dass die Zuschauer spannungsgeladene Spiele und viele Tore zu sehen bekamen. Die „Ü40“-Herren schenkten sich nichts, sondern kämpften bis zum Äußersten. Der Älteste von ihnen an diesem Abend war gestandene 61 Jahre alt.

In den Spielpausen wurde auf der Tribüne fleißig gerechnet: Bei den Hölcki’s Allstars hörte man nach dem 2:3 gegen den HSV sowie unglücklichen Pfosten- und Lattenschüssen gegen den FC Matin mit 0:2-Ausgang: „Auf ein Weiterkommen haben wir keine Chance mehr und können nun ganz befreit gegen die Senioren vom TuS Stu-Sie aufspielen.“ Prompt gewann das Team mit 2:1 gegen die Gegner aus Stuvenborn/Sievershütten.

Die ehemaligen Bundesliga-Kicker schienen Nervosität, Aufregung, aber auch Ehrgeiz genauso wenig verlernt zu haben wie die Fähigkeit, guten Fußball zu spielen. Dabei merkte man ihnen vor allem den Spaß an. Am Ende des Turniers gegen Mitternacht stand der Sieger 2017 fest: „Die Dummen außer Bernd“ nahmen den goldenen Riesen-Cup mit nach Hause. VfL Pinneberg 91/94 wurde Zweiter und die Nord-Ostsee-Auswahl erreichte das dritte Treppchen. Das Gastgeber-Team von Dierk Beste landete dieses Mal auf dem neunten Platz.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen