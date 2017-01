„Wo andere anpacken, lassen wir los“ : Comedy Duo Baumann & Clausen begeistern in Quickborn

1 von 1 Foto: Schmidt 1 von 1

Quickborn | „Wer uns zwei nicht kennt, der hat die Welt verpennt“, verkündete Jens Lehrich in seiner Rolle des Hans Werner Baumann. Am Freitag präsentierte das bekannte Komiker-Duo „Baumann und Clausen“ im Artur-Grenz-Saal in Quickborn sein aktuelles Stück „Die Rathaus-Amigos“. Jens Lehrich und Frank Bremser sind seit fast 25 Jahren mit mehr als 7000 Folgen täglich im Radio zu hören. Mit ihrem siebten Stück reisen sie durch ganz Schleswig-Holstein.

Die beiden Kult-Bürokraten Baumann und Clausen kennen nur ein Motto: „Wo andere anpacken, lassen wir los.“ Doch nachdem der Bürgermeister von Neddelhastedtfeld die Bestechlichkeit und den Amtsmissbrauch der zwei durchschaut hat, suspendiert er sie kurzerhand von ihrem Staatsdienst. Hans Werner Baumann und Alfred Clausen müssen zum ersten Mal der Realität ins Auge blicken und auf anderem Wege ihr Geld verdienen. Aus der Not heraus gründen die beiden eine Boyband: Die Rathaus-Amigos. Mit Hits wie „Schwiegermama“ oder „Ich liebe Hackbraten“ versuchen sie das Publikum für sich zu gewinnen und erzählen dabei Geschichten aus ihrem Eheleben, die von verpatzten Reisen über den furchtbaren Besuch bei Ikea bis hin zu den Problemen mit der Schwiegermutter reichen. Weder an Trump oder der Jugend, noch an ihren Frauen Gertrud und Ella ließen sie ein gutes Haar.

Das Zusammenspiel des eingebildeten Oberamtsrats Alfred mit dem leichtgläubigen Bio-Fanatiker Hans Werner begeisterte das Quickbornern Publikum. Die erfrischende Mischung aus Gesang und Dialog kam gut an. Der Saal war mit schätzungsweise 350 Besuchern brechend voll. Viele kamen aus dem Gelächter gar nicht mehr heraus, und auch die Komiker selbst konnten sich das Lachen manchmal nicht verkneifen.

Zum Abschluss startete das Duo ein Experiment, bei dem Lehrich innerhalb von dreieinhalb Minuten aus zehn Begriffen des Publikums eine spontane „Baumann und Clausen“-Folge schrieb, und die beiden diese anschließend vorspielten. Diese Spontanfolge wurde im Internet bei Facebook unter www.facebook.com/baumannund-clausen/videos/1319092158161188 veröffentlicht.

Auf die Frage hin, ob ihnen ihre Arbeit nach fast 25 Jahren nicht langweilig werde, äußert sich Lehrich gegenüber unserer Zeitung: „Wenn abends das Scheinwerferlicht angeht, ist die Motivation da. Das Schöne ist auch, dass wir dann einfach mal unser Handy ausschalten können und für diesen Abend in der Welt von Baumann und Clausen leben.“