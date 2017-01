Haushaltsentwurf : Bürgermeister Köppl will einen Überschuss erzielen

Quickborn | Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) will in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 1,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt erzielen. Im März hatte die Verwaltung für 2017 bis 2019 noch ein jährliches Defizit von vier Millionen Euro vorausgesagt. Davon ist im zweiten Entwurf des Haushalts 2017 nicht mehr die Rede. Köppl nennt die Quelle der Überschüsse: „Sie basieren auf einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von derzeit 330 von Hundert auf 410 von Hundert.“

In der Politik stößt diese Strategie auf geteiltes Echo. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Bernd Weiher (CDU) sagte gestern: „Wir werden um eine Gewerbesteuererhöhung nicht herumkommen, aber in der Höhe werden wir das nicht mittragen.“ Die SPD sieht es ähnlich: „Ohne eine Erhöhung der Gewerbesteuer wird unser Haushalt nicht ausgeglichen“, sagte gestern die SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Huemke. Es sei aber noch darüber zu diskutieren, wie stark die Steuer steigen soll. Heinrich Kut, Fraktions-Chef der Grünen, hielt sich gestern mit einer Einschätzhung zurück. „Wir sind noch in der Diskussion“, sagte er. Die FDP lehnt die Erhöhung der Gewerbesteuer ab.

Einig sind sich CDU, SPD und Liberale darin, dass Einsparungen nötig sind. „Aber da sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt“, betonte Weiher. Die Stadt könne nicht ihre Verwaltungsbeamten entlassen oder die Abteilungen mit weniger Personal besetzen. „Da möchte ich die Leute mal sehen, wenn sie auf einen neuen Personalausweis vier Wochen länger warten müssen“, sagte er. Die Fraktionen der CDU, der SPD und der Grünen müssten einen Konsens finden. „Mit der FDP führen wir zurzeit keine Gespräche. Das hat keinen Zweck“, sagte er.

Konsolidierungsantrag vorgelegt

Die FDP legte zur Sitzung des Sozialausschusses einen Konsolidierungsantrag mit Einsparungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro vor. Zudem sagte die Fraktionsvorsitzende Annabell Krämer: „Wir in der FDP-Fraktion sind der Meinung, dass wir nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen müssen.“ Die Stadt sollte stattdessen den Druck auf das Land erhöhen. „Wir müssen deutlich machen, dass auch so eine reiche Stadt wie Quickborn nicht mehr kann“, sagte sie.

Weiher hatte auf ein Problem in diesem Zusammenhang hingewiesen: „Wir als Kommune tragen mehr als 50 Prozent der Kosten der Kita-Plätze.“ Die Vereinbarung, dass das Land, die Kommune und die Eltern jeweils ein Drittel der Kita-Kosten übernehmen, greife faktisch nicht mehr. Den Grund erläuterte Krämer: Während die Zahl der Kita-Plätze in den vergangenen Jahren gestiegen sei, habe das Land die Mittel nicht erhöht. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Huemke zweifelt aber an dieser Aussage. Sie betonte: „Solange wir die Steuer nicht ausreizen, wird uns das Land einen defizitären Haushalt nicht genehmigen.“

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 12.Jan.2017 | 12:15 Uhr