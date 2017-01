Ellerau : Bilanz: Die Feuerwehr wächst

vergrößern 1 von 3 Foto: Jan-Hendrik Frank 1 von 3

Ellerau | Zwölf neue Kameraden hat die Freiwillige Feuerwehr Ellerau im Jahr 2016 dazugewonnen. Bei zwei Austritten und zwei Wechseln in die Ehrenabteilung wuchs sie in Summe um acht Einsatzkräfte. 59 Männer und vier Frauen versehen in der Truppe ihren ehrenamtlichen Dienst zum Wohl des Dorfes. „Ich finde das stark, dass wir so viele Leute motiviert haben“, sagte der Wehrführer Jan Ahlers bei einem Gespräch zur Jahresbilanz.

Der Wermutstropfen: Tagsüber sind nur sieben bis zehn Kameraden verfügbar. Ahlers wünscht sich, in der Zeit wenigstens auf zehn bis 15 Kräfte zurückgreifen zu können. „Aber es sind glücklicherweise immer noch Einsatzlagen gewesen, wo es reichte“, berichtete er. Bei größeren Notfällen halfen die Nachbarwehren. Wegen der hohen Mitgliederzahl sei die Gemeinde weit davon entfernt, eine Pflichtfeuerwehr einführen zu müssen.

Die Ellerauer Feuerwehr rückte 2016 zu 54 Einsätzen aus. Überwiegend war technische Hilfe gefragt. Am stärksten gefordert waren die Kamderaden nach einem 20-minütigen Starkregenguss am 13. Juli. Die Feuerwehr musste zwölfmal ausrücken, um vollgelaufene Keller leerzupumpen.

„Am erschreckendsten war der 12. Mai“, berichtete Ahlers. Damals prallte eine AKN-Bahn gegen den Pkw eines 85-jährigen Ellerauers. Er war trotz roter Ampel von der Bahnstraße auf den Bahnübergang Tanneneck abgebogen und wurde von einem Zug erfasst. Zwei Fahrgäste und er verletzten sich leicht. Einem Medienbericht zufolge verurteilte das Amtsgericht Norderstedt ihn im Juli wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro.

Ein Einsatz hinterließ Spuren in Ahlers Privatleben. Am 27. September steckte ein Kaninchen mit dem Kopf in einem Zaun vor dem Bahnhof fest. Die Feuerwehr befreite es mit dem Bolzenschneider und lieferte es beim Tierarzt ab. Da sich aber der Besitzer nicht meldete, hätte der Veterinär es bei einer Auffangstation abgeben müssen. „Meine Familie entschied, es zu behalten“, berichtete Ahlers. Damit „Flocki“ nicht so allein ist, kaufte er noch ein zweites Kaninchen hinzu.

Ahlers ist stolz auf die Motivation seiner Kameraden. „Wir haben eine Truppe, die immer voll dabei ist“, sagte er. Im Durchschnitt besuchten etwa 40 bis 45 Leute die Dienstabende.

Dankbar ist Ahlers für den finanziellen Rückhalt in der Kommune. Die Gemeinde sei stets darauf bedacht, die Feuerwehr sehr gut auszurüsten. „Wir dürfen schon ins obere Regal greifen“, bemerkte er. Mitte 2016 kaufte die Gemeinde einen Anhänger zum Transport von Rollcontainern und gab dafür inklusive der Behälter 27.000 Euro aus. Etwa 500 passive Mitglieder finanzieren mit Spenden von jährlich 10.000 Euro die Verpflegung bei den Dienstabenden.

Die Ellerauer Feuerwehr will eine Jugendabteilung aufbauen. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Malte Becker bereitet sich seit November 2015 darauf vor. Neun Kameraden wollen als Betreuer mitarbeiten. 21 Schüler im Alter von zehn bis 16 Jahren haben Interesse zum Mitmachen bekundet. Für Sonnabend, 14. Januar, laden die Betreuer zu einem Info-Tag ab 14 Uhr in der Feuerwache, Brombeerweg 112, ein. Ab Sonntag, 15. Januar, können sich Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren verbindlich anmelden. Ein Formular lässt sich auf der Internet-Seite jugendfeuerwehr.ff-ellerau.de herunterladen. Im Februar sollen Probedienste beginnen. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr in Kramers Gasthof, Dorfstraße 24, wird der Jugendwart gewählt. Die Gründungsversammlung der Jugendfeuerwehr Ellerau ist für Sonnabend, 1. April, in der Wache geplant. Erstmals aktiv wird der Nachwuchs beim Osterfeuer am 15. April ab 17 Uhr an der Straße Dreiüm.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:15 Uhr

