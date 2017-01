Aus dem Finanzausschuss : Aufatmen für 1510 Hundehalter in Quickborn

vergrößern 1 von 3 Foto: Frank 1 von 3

Quickborn | Gute Nachrichten für die 1510 Hundehalter in Quickborn: Der Finanzausschuss hat am Dienstag eine Erhöhung der Hundesteuer mit vier zu drei Stimmen abgelehnt. SPD und Grüne waren für eine Anhebung, CDU und FDP dagegen.

Die Halter zahlen weiterhin für den ersten Hund jährlich 66 Euro, für den zweiten 108 Euro, für jeden weiteren 144 Euro. „Das ist angemessen“, sagte gestern die Quickbornerin Ursula Fellmann, als sie den Retromops Rufus ausführte. „Ich finde das in Ordnung“, bekräftigte Oliver Swoboda, Halter des Zwergdackels Emil.

Die SPD hatte eine Erhöhung um 20 Euro jeweils für den ersten und zweiten Hund eines Halters beantragt. Die Stadt hätte damit pro Jahr etwa 30.000 Euro mehr eingenommen. Die Sozialdemokraten wollten mit diesem Schritt zur Konsolidierung des Haushalts beitragen, der nach Aussage der FDP-Fraktions-Chefin Annabell Krämer ohne eine Erhöhung der Gewerbesteuer ein Defizit von fünf Millionen Euro aufweisen würde.

Die Grünen beantragten, auch den Steuersatz für jeden weiteren Hund um 20 Euro anzuheben. CDU und FDP stimmen aber dagegen, die SPD enthielt sich. Der Fraktionsvorsitzende Heinrich Kut hatte begründend darauf hingewiesen, dass seit 1991 die Quickborner Steuer für den ersten Hund zwar um 6,05 Prozent gestiegen, für den zweiten aber um 1,35 Prozent und für jeden weiteren Hund sogar um 19 Prozent gesunken sei.

Dagegen betonten Krämer und der fraktionslose Ratsherr Ulf Hermanns – von der Heide, dass sie die Steuer am liebsten abschaffen würden. „Sie ist einseitig gegenüber anderen Tierarten“, so Krämer. Zudem stelle der Hund für alte und kranke Menschen ein „Bindeglied zur sozialen Teilhabe“ dar. Der CDU-Fraktions-Chef Klaus-Hermann Hensel sagte: „Wir sind der Meinung, dass wir nicht speziell eine kleine Gruppe an unseren Problemen beteiligen können.“

Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Tröger (SPD) wies darauf hin, dass es eine Sozialstaffel gebe. Die SPD habe zudem überlegt, Empfänger von Grundsicherung von der Steuer zu befreien. Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) erläuterte, dass der Verwaltungsaufwand dafür aber sehr hoch sei.

Zuhörer Horst Mahnke beklagte, dass die Halter kaum Gegenleistungen für die Steuer erhielten. „Es gibt keine Hundewiesen“, sagte er. Krämer erläuterte aber, dass Steuern nicht zweckgebunden erhoben werden dürften.

Swoboda sagte, dass er die Notwendigkeit der Steuer einsehe. Immerhin würden viele Halter so achtlos mit ihren Hunden umgehen, dass sie die Straßen verdreckten. „Das muss ich als Hundebesitzer mittragen“, sagte er. Seiner Ansicht nach belasten allerdings sämtliche Haustierarten die Gemeinschaft. „Dann sollen auch alle dafür zahlen“, so der 47-Jährige. Er forderte eine Katzensteuer.

Die Hundesteuer in Quickborn ist im Vergleich niedrig. Sie beträgt für das erste Tier in Schenefeld 41 Euro, in Rellingen 50 Euro, in Elmshorn 90 Euro, in Pinneberg und Barmstedt jeweils 120 Euro.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:00 Uhr