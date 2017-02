Lkw-Brand : A7 Richtung Norden gesperrt

1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

Quickborn | Die Autobahn 7 ist nach einem Lkw-Brand zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg in Richtung Norden voll gesperrt. Mit einer Aufhebung sei erst am Nachmittag zu rechnen, sagte eine Polizeisprecherin. Der mit Autos beladene Lastwagen war am Donnerstagabend vermutlich wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte laut Polizei komplett aus und beschädigte den rechten Fahrstreifen.

Zwei Menschen wurden bei Jalm verletzt

Auch in Höhe Jalm (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer war am frühen Donnerstagabend ersten Erkenntnissen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Lkw aufgefahren.

Zwei der vermutlich drei Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht, der 22-jährige Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein 42-jähriger Mitfahrer konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer des Wagens vom Unfallort weggelaufen sein. Nach dem Vermissten wurde mit Hilfe eines Polizei-Hundes gesucht. Da nicht klar war, in welche Richtung der Mann gelaufen war, mussten die A7 aus Sicherheitsgründen zwischen Tarp und Schuby in beide Richtungen zunächst voll gesperrt werden. Die Suche wurde inzwischen erfolglos abgebrochen. Ob es den dritten Beteiligten tatsächlich gab, sei aufgrund unschlüssiger Zeugenaussagen unklar, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Suche wieder aufgenommen wird, hänge von den weiteren Ermittlungen ab.

Der Unfall hatte sich gegen 19 Uhr ereignet. Der Autobahnabschnitt wurde für die Bergungsarbeiten mehr als sieben Stunden lang gesperrt.

von shz.de/dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen