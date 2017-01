20 Jahre „Wir für Ellerau“ : 250.000 Euro für das Dorf gesammelt

1 von 1 Foto: Bernhardt 1 von 1

Ellerau | Als sich vor 20 Jahren sieben engagierte Personen zusammenfanden, um einen Verein zum Wohle der Gemeinde Ellerau zu gründen, ahnte niemand, welchen Erfolg „Wir für Ellerau“ haben würde. Wie der Vorsitzende Joachim Dose während eines Pressegesprächs erläuterte, stellte der Verein im Laufe der 20 Jahre Geld- und Sachspenden in Höhe von 250.000 Euro für verschiedene soziale Zwecke und für die Allgemeinheit zur Verfügung. Darunter war Praktisches und Kurioses, wie zum Beispiel ein Buswartehäuschen, 125 Bäume und 20.000 Heckenpflanzen, ein Spielplatzkarussell, eine Kindergartenrutsche, geschnitzte Wegweiser, die Bürgermeisterkette und eine Skaterbahn, die mittlerweile schon wieder abgebaut wurde.

Heute hat der Verein zirka 100 Mitglieder und ist weiterhin aktiv. Das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen wird mit einem Bürgerempfang am Sonntag, 19. Februar, ab 11 Uhr im Bürgerhaus gefeiert. Zu dem umfangreichen Programm mit Musik, einem Zauberer und Ehrungen haben als Gäste bereits Bürgermeister Eckart Urban (SPD), Kreispräsident des Kreises Segeberg Wilfried Zylka (CDU), Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) sowie der stellvertretende Landrat des Kreises Segeberg Claus Peter Dieck (CDU) zugesagt.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird die Aufnahme eines ehrenamtlich tätigen Ellerauers in die Bürgerrolle der Gemeinde sein. Seit 2001 erfuhren 16 Personen diese Ehrung und sind bereits mit einer Namenstafel auf einer hölzernen Rolle vermerkt, die im Rathaus aufbewahrt wird. Zu den bislang Geehrten gehörten Menschen, die sich aktiv für den Sport, das Deutsche Rote Kreuz, die Jugendarbeit, Vereine und das Leben miteinander eingesetzt hatten. Der Name des zu Ehrenden bleibt bis zur Nennung während des Bürgerempfangs geheim und ist immer eine große Überraschung für alle Anwesenden.

Im Jubiläumsjahr plant der Verein „Wir für Ellerau“ folgende Aktionen: Er richtet am Sonntag, 26. März, von 10 Uhr bis 17 Uhr eine Osterbörse im Bürgerhaus, Høyerweg 2, aus. Anbieter von österlichem und dekorativem Schmuck können sich gern noch melden. Erstmalig veranstaltet der Verein einen Flohmarkt für Jedermann rund um das Bürgerhaus am Sonntag, 23. April. Der Familienfrühschoppen mit Musik und Informationen findet am Sonntag, 11. Juni, ebenfalls am Bürgerhaus statt. Den Jahresabschluss bildet ein Grünkohlessen mit Bingospielen am Sonnabend, 11. November. Der Erlös aller Veranstaltungen kommt wieder der Gemeinde zugute. „Förderer und neue Mitglieder sind herzlich willkommen“, sagte Dose.

von Hanna Bernhardt

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:00 Uhr

