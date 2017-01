Zwei zuverlässige Vorbilder

1 von 1 Foto: Vogel 1 von 1

Das Geheimnis ist gelüftet: Ude Hintz (80) und Christine Blankenburg (72) erhalten 2017 den Halstenbeker Ehrenamtspreis. Am Sonntag wird dem Duo während des Bürgerempfangs ab 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Bickbargen die bedeutende Würdigung in Form einer Urkunde sowie eines „Wortkunstwerks“ des Künstlers Rupprecht Matthies zuteil. Zu guter Letzt ist der Preis mit je 500 Euro dotiert – gespendet durch die Gemeindewerke Halstenbek.

Ude wurde von Mitgliedern der Halstenbeker Ideenwerkstatt vorgeschlagen. Er habe sich seit fünf Jahrzehnten „intensiv mit Hilfe in Notlagen seiner Umgebung eingesetzt“. Im Schreiben von Hildegard Krüger heißt es: „Menschen wie Herr Hintz sind unersetzbar für eine funktionierende Nachbarschaft und ein erstrebenswertes Miteinander in unserer Gemeinde.“ Wasserrohrbruch, Loch im Fahrradschlauch, verstopfte Dachrinnen oder die Betreuung von Saisonarbeitern einer Baumschulfirma – Hintz packt an.

Blankenburg ist seit der Geburt der Willkommenskultur engagiert. Sie hat die Willkommenstaschen ins Leben gerufen, den Flüchtlingen überreicht, das Spendenlager mit aufgebaut und war die erste Flüchtlings-Patin. Und sie ist bis heute aktiv. Laut Ehrenamtskoordinatorin Miriam Utz, die Blankenburg, seit 45 Jahren in Halstenbek, vorgeschlagen hat, „war sie bei der Erstellung des Leitfadens für Paten eine große Hilfe. Zudem vertritt sie mich, wenn ich Urlaub habe.“ Blankenburg, betont Utz, „wird für alle ehrenamtlichen Helfer der Willkommenskultur für den Ehrenpreis vorgeschlagen.“ Beide hätten den Preis mehr als verdient, betont Bürgermeisterin Linda Hoß-Rickmann.

Stichwort Wortkunstwerk: Hintz hat sich für das Schlagwort „Zuverlässigkeit“, Blankenburg für den Slogan „Gemeinsam helfen verbindet“ entschieden. Den Ehrenamtspreis werden Bürgervorsteher Helmuth Ahrens, Hoß-Rickmann und Gemeindewerkechef Uwe Lamberti überreichen.

von Dietmar Vogel

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr