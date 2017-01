Zwei neue Räume für die Kita

1 von 1 Foto: Plock 1 von 1

Zu wenig Kita-Plätze für Prisdorfer Kinder und Fördermittel, die nach dem Windhundprinzip – wer zuerst kommt, mahlt zuerst – verteilt werden, sorgten am Donnerstag-Abend in der außerplanmäßigen Gemeindevertreterversammlung für heftige Diskussionen. Bis zu 75 Prozent der Baukosten können im Zuge des Landesinvestionsprogramms zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen und dem Bundesinvestionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung übernommen werden. „Wir müssen heute überlegen, ob und wie wir erweitern“, sagte Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP) zu Beginn der Diskussion. Nach knapp zwei Stunden beschlossen elf der zwölf Gemeindevertreter, dass der Kindergarten um zwei Gruppenräume erweitert werden soll. Der Beschluss ist jedoch an die Voraussetzung geknüpft, dass der Bau eine 75-prozentige Förderung im Rahmen des Landes- und Bundesinvestionsprogramms erhält, und dass eine Finanzierbarkeit im Haushalt 2017/2018 möglich ist.

Matthias Booke, Vorsitzender der CDU-Fraktion, enthielt sich. „Die Frage ist ja auch, wie lange geht der Bedarf so weiter. Zur Zeit haben wir 100, fünf mehr schaffen wir auch“, so Booke. Aktuell hat die Gemeinde 20 Krippenplätze im Kindergarten Lütte Prisdörper und insgesamt 80 Elementarplätze in der Einrichtung und in der Mini Forscher-Gruppe an der Bilsbek-Grundschule in Kummerfeld. Der Bedarf liege laut einer Bedarfsermittlung der Gemeinde jedoch häufig im Elementarbereich über 90 Plätzen.

Bei den Mini-Forschern könnten im nächsten Schuljahr 25 Prisdorfer Kinder aufgenommen werden, so Booke. Zudem sei es wichtig, die Investition gesellschaftlich abzuwägen. „Es gibt noch andere Gruppen hier in der Gemeinde“, so der Christdemokrat.

Bürgermeister Schwarz hielt dagegen: „Die Probleme der Gemeinde sind unbestritten. Wir sollten trotzdem einen Beschluss treffen. In der Haushaltsberatung müssen wir, wenn wir zur Erkenntnis gelangen, dass wir das nicht schaffen, den Mut aufbringen, es zu streichen.“ Es sei jedoch wichtig, nun einen Beschluss zu erlangen, um die Möglichkeit zu erlangen, eine Förderung zu erhalten. „Uns ist bewusst, was in diesem Jahr ansteht. Aber anderseits haben wir eine besondere Verantwortung. Alle, die dagegen stimmen, schlagen eine Tür vor den Eltern und Kindern zu“, sagte Stefan Brandes und auch auch Manfred Uhl (SPD) sprach sich für eine Erweiterung aus. „Wir wollen was für das Dorf tun und die Zukunft fängt nun mal in der Kita an“, sagte er.

Offen blieb indes die Frage der Folgekosten. Deutliche Worte fand Christine Hoyer, Vorsitzende des Eltern- und Trägervereins zu diesem Thema: „Es stellt sich doch auch die Frage, wie der Kindergarten betrieben werden soll. Ich bin persönlich nicht bereit, noch mehr Zeit zu investieren. Im vergangen Jahr hat der Vorstand über 500 Stunden ehrenamtlich gearbeitet. Die Hälfte der Stunden liegt bei mir.“ Der Vorstand kümmert sich bisher um die Verwaltung der Einrichtung. Auch die Frage nach dem Personalbedarf bei einer Erweiterung ist derzeit ungeklärt – in einem Gespräch mit dem Kreis Pinneberg soll zunächst geklärt werden, ob die Einrichtung von Krippen- oder Elementargruppen sinnvoller ist.





von Tanja Plock

erstellt am 07.Jan.2017 | 16:30 Uhr

