Region Pinneberg in Kürze : +++ Zaun soll Synagoge schützen +++ „Total Sozial“ in Schenefeld +++ Schülervertreter fordern bessere IT-Ausstattung +++

Pinneberg In der jüdischen Gemeinde in Pinneberg geht die Angst vor Anschlägen um. Immer weniger Gläubige besuchen die Synagoge am Clara-Bartram-Weg. Deswegen haben sich die Mitglieder und deren Vorsitzender Wolfgang Seibert dazu entschlossen, in ein umfangreiches Sicherheitssystem zu investieren. Die Synagoge ist jetzt eingezäunt, Videokameras bewachen das Gelände. Die Kosten betragen etwa 50.000 Euro. „Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit sind gesellschaftsfähig geworden“, sagt Seibert.

Schenefeld Für ihr Engagement beim Projekt „Total Sozial“ sind zehn Jugendliche aus Schenefeld von Bürgermeisterin Christina Küchenhof (SPD) ausgezeichnet worden. Die Mädchen und Jungen hatten die Bewohner einer Seniorenresidenz wöchentlich besucht, vorgelesen und mit ihnen Gesellschaftsspiele gespielt. Von einem besonderen Erlebnis berichtete die 13-jährige Marilen. „Wir haben eine ältere Dame besucht. Und am Ende hat sie angefangen zu weinen, weil sie nicht wollte, dass wir wieder gehen.“

Quickborn Während der jüngsten Sitzung der Quickborner Ratsversammlung verteilten Schülervertreter des Elsensee-Gymnasiums sowie des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums einen offenen Brief an die Politiker. Der Grund: Sie kämpfen für eine Verbesserung der IT-Ausstattung in den Schulen. Hannah Haase, Tom Lenuweit und Can Ziegler schilderten die Situation: „17 Prozent gehen in einer Unterrichtsstunde gehen verloren, nur um einen PC anzuschalten“, bekräftigte Lenuweit die Forderungen.

Kreis Pinneberg Die Grippewelle schlägt dieses Jahr offenbar vor allem im Kreis Pinneberg zu: Die Klinik für Infektionsmedizin des Uniklinikums in Kiel – hier werden die besonders schweren Grippe-Fälle in Schleswig-Holstein behandelt – meldet ingesamt 93 Influenzapatienten. Davon kommen allein 28 aus dem Kreis Pinneberg. Ärzte raten zu besonderer Hygiene.

Elmshorn Der türkische Präsident Erdogan lässt den Elmshorner Ali Cebir juristisch verfolgen, unter anderem wegen Beleidigung. Damit könnte jetzt Schluss sein: Die deutschen Justizministerien haben sich im Januar geeinigt, bei politischen Taten nicht mehr mit der Türkei zusammenzuarbeiten.

Barmstedt Die Rampe, die zur Eingangstür der Barmstedter Bücherei (Holstenring 10) führt, ist wieder nutzbar. Sie sei gestern repariert worden, teilte Büchereileiterin Sabine Jülich mit. Wie berichtet, war sie kaputt und am vergangenen Donnerstag gesperrt worden, nachdem ein Kind darauf gestürzt war. Der Bauhof habe die defekten, eingebrochenen Stellen mit neuen Brettern ausgebessert, so Jülich. „Wir freuen uns auf alle Kunden, die auf diese Hilfe angewiesen sind.“

Uetersen Viele sagen: Uetersen ist eine Stadt im Grünen. Wer die Stadt aus der Vogelperspektive betrachtet, der kommt unweigerlich zu dem Schluss, dass diese Behauptung stimmt. Doch Uetersen könne noch viel grüner werden, sagen Verwaltung und Politik und sind gegenwärtig dabei, geeignete Flächen für generelle Baumersatzpflanzungen zu finden.

Wedel Der Wedeler TSV ist über den Berg. Die Reformen, die der größte Sportverein der Stadt wegen drohender Insolvenz im vergangenen Jahr in die Wege geleitet hat, greifen. „Es sieht wirklich gut aus“, bestätigt Vorsitzender Matthias Dugaro auf Nachfrage unserer Zeitung. Noch sei nicht alles eitel Sonnenschein, schränkt der Vorsitzende ein. Die Finanzen aber stimmten: „Wir kommen mit unseren finanziellen Mitteln, so wie wir jetzt aufgestellt sind, aus.“

Hamburg Ein 39 Jahre alter Angeklagter hat beim Auftakt eines Berufungsprozesses vor dem Hamburger Landgericht seine frühere Freundin angegriffen und verletzt. Die 25-Jährige sagte am Dienstag gerade als Zeugin aus, als der Mann plötzlich aufsprang, sie attackierte und mit einem Gegenstand am Hals verletzte, wie die Polizei mitteilte. Um welchen Gegenstand es sich handelte, war zunächst unklar. Der Staatsanwalt, der der Zeugin zu Hilfe eilte, wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Krankenhäuser können in diesem Jahr mehr Geld für die Behandlung von Patienten abrechnen. Der sogenannte Basisfallwert steigt gegenüber 2016 um 2,08 Prozent auf 3346,50 Euro. Darauf haben sich die Krankenhausgesellschaft (KGSH) und die Verbände der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung verständigt. „Dies bedeutet ein Plus von rund 70 Millionen für die Kliniken im Land“, sagte Gesundheitsministerin Kristin Alheit (SPD) am Dienstag.