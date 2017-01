Region Pinneberg in Kürze : +++ Yorik ist erster Kreis-Pinneberger 2017 +++ Barmstedter Polizeidienststelle nicht mehr zeitgemäß +++ Neujahrsempfang der Quickborner Freunde der Kammermusik +++

1 von 1 Foto: Regio.Kliniken 1 von 1

Pinneberg | Pinneberg Er ist 51 Zentimeter groß, wiegt 3560 Gramm und ist etwas Besonderes: Der kleine Yorik ist das erste Baby, das im Jahr 2017 im Geburtszentrum der Regio-Kliniken in Pinneberg geboren worden ist. um 8.44 Uhr erblickte er das Licht der Welt. Seine Eltern, Mutter Anna und Vater Daniel, kommen aus Uetersen.

Barmstedt Die Barmstedter Polizeidienststelle an der Reichenstraße entspricht nicht dem aktuellen Standard, der laut Handlungsleitfaden vom Landespolizeiamt zur Sicherheit von Polizeidienstgebäuden vorgegeben wird. Darüber und über die Verkehrssituation in Barmstedt haben der Bilsener CDU-Landtagsabgeordnete Peter Lehnert und Barmstedts stellvertretender Bürgermeister Ernst-Reimer Sass (CDU) bei ihrem Silvesterbesuch mit den örtlichen Polizeibeamten gesprochen.

Quickborn Die Quickborner Freunde der Kammermusik laden für Sonntag, 15. Januar, zu ihrem Neujahrsempfang in den Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, ein. Im Anschluss an den Empfang, der um 17 Uhr beginnt, gibt’s den ersten musikalischen Leckerbissen im neuen Jahr: Ab 18 Uhr spielt das „ensemble acht“ sein Programm zum 25. Bühnenjubiläum im Jahr 2016. Im Mittelpunkt des Konzerts mit Werken von Wolfgang-Amadeus Mozart, Benjamin Britten und Carl Maria von Weber steht Franz Schuberts Musik zum Schauspiel „Rosamunde“.

Elmshorn Die Kombination von Busverbindungen, Auto oder Fahrrad mit der Eisenbahn wird im Hamburger Umland immer beliebter. Auch in Elmshorn nehmen die Pendlerzahlen, die die kombinierten Verkehre nutzen, deutlich zu. Die Elmshorner SPD hatte deshalb die Initiative ergriffen, im Wahlprogramm der Landes-SPD ein entsprechendes Sonderprogramm zum Ausbau der Bahnhofsinfrastruktur für die Anbindung von ÖPNV, Auto und Fahrrad mit der Bahn zu fordern.

Wedel Das Schicksal in die eigene Hand nehmen, lernen und anpacken: Für Abdul Khaliq Milad ist das eine Selbstverständlichkeit. Der Flüchtling aus Afghanistan hat nicht nur innerhalb weniger Monate glänzend Deutsch gelernt, sondern er schnuppert bereits in die Berufswelt hinein. Der 30-Jährige hat sich einen Praktikumsplatz im Umwelt- und Naturschutzbereich besorgt. Den ersten Teil hat er im Haseldorfer Elbmarschenhaus absolviert, die zweite Hälfte wird Milad in Wedel beim Verein Regionalpark Wedeler Au leisten.

Tornesch Mehr als 1000 verschiedene Sorten des Kulturapfels gibt es weltweit − doch in die Ladentheken der deutschen Supermärkte schaffen es nur rund 25. Viele der alten Apfelsorten sind zudem nahezu vergessen. Um dem entgegenzuwirken und die Vielfalt zu bewahren haben Schüler und Lehrer des Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG) jüngst zwölf Apfelbäume alter Sorten am Kanaldamm in Tornesch gepflanzt. Langfristig soll dort ein Apfel-Spazierweg entstehen.

Schenefeld Das Jahresprogramm des Kunstkreises für das kommende Halbjahr 2017 steht. Die Punkte wecken mit facettenreichem Programm die Vorfreude auf Vernissage und Ausstellung. „Das Angebot ist sehr vielseitig und bietet immer etwas Neues“, erläutert die Kunstkreisvorsitzende Ursula Wientapper. Es bleibe für die Besucher spannend. Doch die Vereinsmitglieder bieten nicht nur Veranstaltungen wie „Malerei zu zweit“, sondern organisieren erneut eine attraktive Ausfahrt nach Lübeck.

Hamburg Trotz vieler Einsätze hat die Hamburger Polizei eine positive vorläufige Bilanz der Silvesternacht gezogen. Nachdem nach dem Jahreswechsel vor einem Jahr noch Hunderte Frauen in Hamburg sexuelle Belästigungen meldeten, zählte die Polizei in diesem Jahr bis zum Neujahrsmorgen 14 Strafanzeigen wegen Beleidigungen mit einem sexuellen Hintergrund und ermittelte zehn Tatverdächtige. Im gesamten Stadtgebiet kam die Polizei bis zum Neujahrsmorgen auf insgesamt 950 Einsätze, wie Polizeisprecher Timo Zill am Sonntag bekanntgab.

Schleswig-Holstein Die meisten politischen Parteien in Schleswig-Holstein haben 2016 weiter an Mitgliedern verloren. SPD, Grüne und FDP verzeichneten aber einen „Trump-Effekt“, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die im Norden gemeinsam mit Grünen und SSW regierende SPD gewann im November und Dezember je 100 neue Genossen hinzu. Sonst gebe es etwa 25 Eintritte pro Monat, sagte Landesgeschäftsführer Christian Kröning. Trotzdem verliert seine Partei weiter Mitglieder. Aktuell haben noch 16900 Menschen im Land ein SPD-Parteibuch. Vor einem Jahr waren es rund 17400 gewesen.