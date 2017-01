Rellingen : Würde und Bürde für den Pastor

1 von 1 Foto: olz 1 von 1

Rellingen | Lennart Berndt, promovierter Theologe, ist seit dem 1. April 2010 Pastor in Rellingen. Er ist zuständig für die Ortsteile Egenbüttel und Krupunder (Bezirk III). Zudem betreut der 1977 Geborene die Kindertagesstätten Matthäus und Lukas religionspädagogisch. Nach dem Weggang seiner Kollegin und Kirchengemeinderatsvorsitzenden Martje Kruse in Richtung Wichern-Schule in Hamburg-Hamm als Schulpastorin – Verabschiedung am 2. Oktober – sorgte Berndt mit dem promovierten Juristen Wolf-Peter Groß als zwischenzeitlichen Vorsitzenden auch als Stellvertreter für einen geordneten Ablauf der Administration. Am Montagabend ist Pastor Berndt um eine Bürde und Würde reicher: Er wurde zum neuen Kirchengemeinderatsvorsitzenden gewählt. Wieder als Stellvertreter sitzt ihm der Rellinger Groß zur Seite.

Pastor Berndt war gestern schwer zu erreichen. Viele Gespräche, Telefonate, Treffen. Vorboten für ein Verwaltungsleben pur für die kommenden sechs Jahre? Der Theologe wiegelt ab: „Ich bin und bleibe Pastor.“ Dass es künftig Abstriche geben wird und muss, dessen ist er sich aber bewusst. Denn die eigentliche Arbeit am Altar wurde und wird seit Jahren ergänzt durch Konfirmanden-, Jugend- und Seniorenarbeit. Was ihm Selbstvertrauen verschafft: Meriten und Erfahrung konnte er bereits in der Verwaltungsarbeit der Kindergärten sammeln.

Berndt weiß um die Verantwortung. Doch mit Groß als sein Vize und einem Team, das sich durch „Kontinuität und Erfahrung profiliert“, ist er sich sicher, dass ihm schlaflose Nächte erspart bleiben werden. Als Vorsitzender des Kirchengemeinderats leitet Berndt künftig das Gremium, hat aber kein Vetorecht. Hierarchie ist ein Fremdwort. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Und davon dürfte es in diesem und in den kommenden Jahren zahlreiche geben. Dazu gehört die Gestaltung von Gottesdiensten, sprich die Sorge um die Vielfalt im kirchlichen Gemeindeleben. Dazu gehören auch, Weitsicht und Fingerspitzengefühl dafür zu zeigen, wie kirchliche Gebäude genutzt werden. „Vor der Brust“ hat das Gremium laut Berndt beispielsweise den Abriss und Neubau des Gemeindehauses an der Hauptstraße. Der Kirchengemeinderat hat zudem auch ein Mitspracherecht bei der Besetzung der Pfarrstellen.

Es geht schließlich auch um Geld. „Das Gremium verwaltet beispielsweise das Ortskirchenvermögen, beschließt ortskirchliche Satzungen wie die Friedhofssatzung“, beschreibt Pastor Berndt den Alltagsrealismus. Es gehe auch um den Beschluss des Haushaltsplans, um Rechnungen, die abgesegnet werden müssten. Auch hebt oder senkt der Rat den Daumen, wer die Rellinger Kirche nutzen darf. Dass am Status Spielort für das Schleswig-Holstein Musik Festival nicht gerüttelt werde, dürfte die zahlreichen Musikliebhaber freuen.

Um die unterschiedlichen Schwerpunkte in den Griff zu bekommen, arbeitet der Kirchengemeinderat in Ausschüssen. „Anders ist das gar nicht möglich“, so Berndt. Perspektivisch sieht der Vielbeschäftigte das Pastoren-Team gut aufgestellt. Iris Finnern, Vikarin Janina Lubeck und ab 1. Februar Thorsten Pachnicke – Propst Thomas Drope führt den neuen Pastor am Sonntag, 26. Februar, ab 10 Uhr im Gottesdienst in der Rellinger Kirche ein – teilen sich die pastorale Arbeit.

Beruhigend im laufenden Lutherjahr, findet Pastor Berndt. Gerade wegen der zahlreichen Angebote wie die Bibelwoche mit Schwerpunkt Reformation, Konzerten, Filmen und Festgottesdiensten.

von Dietmar Vogel

erstellt am 11.Jan.2017 | 16:00 Uhr