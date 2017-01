Region Pinneberg in Kürze : +++ WLAN bei der S-Bahn kommt +++ Parkplatzärger in Elmshorn +++ Neuer Schulleiter in Rellingen +++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg Jetzt beginnt auch bei der S-Bahn Hamburg das Online-Zeitalter. Im ersten Halbjahr 2017 will das Verkehrsunternehmen einen Testlauf für Gratis-WLAN an ersten vier Stationen aufnehmen. Das hat S-Bahn-Geschäftsführer Kay Uwe Arnecke gestern angekündigt. Demnach steigt die Premiere auf den Bahnhöfen der Linie S3/S31 zwischen Hammerbrook und Harburg. Arnecke: „Das Ziel ist es, nach und nach an allen 68 S-Bahnhaltepunkten einen kostenlosen WLAN-Zugang zu ermöglichen.“ Drahtloses Internet in den Zügen steht dagegen nicht zur Debatte.

Elmshorn Morgens, 9 Uhr: Am Badepark in Elmshorn sind fast alle Parkplätze besetzt. Doch wer auf die Nummernschilder schaut, erkennt sofort, dass hier nicht nur Badegäste und Besucher des benachbarten Gymnasiums ihre Autos abgestellt haben. RZ, SE, PB, HH, KI, OH: Studenten der Nordakademie nutzen immer wieder die Stellflächen am Badepark, denn ihre Fachhochschule ist nur einen Steinwurf entfernt. Ein bekanntes Problem, das jezt im Ausschuss für Stadtentwicklung erneut aufkam. Ein Bürger beklagte sich über die Parkplatzsituation. Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje erklärte, dass er das Gespräch mit den Verantwortlichen der Hochschule suche.

Rellingen Torsten Biermann wurde gestern von Schulrätin Adelia Schuldt zum Leiter der Erich Kästner Schule in Rellingen ernannt. Zeuge war Rathauschef Marc Trampe. Aus vollen Kehlen sangen Kinder in Rellingen-Krupunder, um Biermann als ihren neuen Schulleiter zu begrüßen. Der 38-Jährige tritt die Stelle in der Nachfolge von Ulrike Ulfig an. Schuldt überreichte die Ernennungsurkunde und wünschte dem zweifachen Familienvater „Ruhe, Entscheidungsfreudigkeit, Offenheit und eine glückliche Hand“. Er möge die Grundschule weiter entwickeln und die Gestaltungsräume nutzen.

Schenefeld Die Politik in Schenefeld ist sich noch nicht einig, ob der Verein Blau-Weiß 96 die Gastronomie des Sport-Restaurants übernehmen soll. Der Knackpunkt der Debatte liegt in der Größe des Festsaals. Blau-Weiß will die Fläche verkleinern. Die Politik ist dagegen. Die CDU will zudem die Kegelbahn „wenn möglich“ erhalten. Blau-Weiß Geschäftsführer Frank Böhrens sagt dazu: „Wenn die Kegelbahn erhalten bleiben soll, sind wird raus.“

Quickborn Bei einem Unfall gestern auf der Autobahn 7 Richtung Süden ist ein 55-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr er gegen 13.40 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Schnelsen-Nord mit seinem mit Käse beladenen Lkw auf einen leeren Laster auf und prallte gegen die Leitplanke. Der 38-jährige Fahrer des leeren Lkw blieb unverletzt, der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kabine seines Sattelschleppers war eingedrückt. Die Fahrbahn war während der mindestens dreieinhalbstündigen Aufräumarbeiten halbseitig gesperrt.

Barmstedt Die Barmstedter Stadtbücherei ist zu eng und hat zu wenig gemütliche Ecken: Das ist ein wesentliches Ergebnis der Nutzer-Umfrage, die Büchereileiterin Sabine Jülich nun vorgestellt hat. „Eine räumliche Vergrößerung ist mit Abstand der Punkt, den die Kunden sich nicht nur wünschen, sondern als Erstes in Angriff nehmen würden“, so Jülich. Empfehlungen zufolge benötigten Büchereien 60 Quadratmeter Fläche, um 1000 Medien zu präsentieren, sagte sie. „Wir haben hier 23000 Medien auf 217 Quadratmetern.“

Uetersen Klimanauten sind die spannende Weiterentwicklung der Lokalen Agenda 21-Gruppen, die wiederum aus dem 1992 in Rio unterzeichneten Papier für nachhaltige Entwicklung resultieren. Eine lebendige Klimanauten-Gemeinschaft gibt es seit geraumer Zeit in Uetersen. Dort formiert sich gerade die zweite Gruppe. Persönliches Handeln innerhalb der Familie soll zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen.

Wedel Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann lobt Wedels Megawohnbau-Projekt Wedel Nord. 800 bis 1200 Wohneinheiten bedeuteten eine merkliche Entlastung auch für den sozialen Wohnungsbau. Sorgen machte sich der Politiker während seines Besuchs bei Bürgermeister Niels Schmidt über den steigenden Bedarf der Verwaltung an Fachkräften, die in der freien Wirtschaft meist besser bezahlt würden.

Schleswig-Holstein Das Landgericht Kiel hat gestern eine Klage über die Rechtmäßigkeit der Wahl des AfD-Landesvorstands abgewiesen. Eine Klage sei derzeit nicht zulässig, verkündete die Vorsitzende Richterin der Zivilkammer. Die Kammer sei der Meinung, dass zunächst das schiedsgerichtliche Verfahren durchlaufen werden müsse. Vertreter des beklagten Landesvorstands und auch der Kläger – Ex-Landeschef Thomas Thomsen – waren bei der Verkündung nicht anwesend. Es gibt laut Kammer derzeit keine Hinweise darauf, dass das Schiedsgericht beispielsweise eine Entscheidung über Gebühr verzögere. Gegen das Urteil kann Berufung vor dem Oberlandesgericht eingelegt werden.