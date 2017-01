„Baureife Flächen sind knapp“ : Wirtschaftsförderer Stefan Krappa blickt in Pinnebergs Zukunft

1 von 1 Foto: Erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | Im Dezember ist eine Kamera-Drohne über die Pinneberger Innenstadt geflogen. Mit dem fertigen Fünf-Minuten-Film will Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) noch in diesem Monat nach Kiel fahren, um zu zeigen, was alles schon gebaut wurde – und wo noch Lücken sind. Der Drohnen-Film soll aber auch visuell demonstrieren: Bis dahin ist gebaut worden, seitdem geht es in der Innenstadt nicht weiter. Dabei hatte die Kommunalpolitik bereits grünes Licht gegeben: 2017 soll der Stadtkern weiter umgestaltet und der Sonnabendwochenmarkt in die City verlegt werden. Doch die von Kiel versprochenen Fördermittel sind noch nicht geflossen.

„Kiel tut sich schwer mit der Prüfung der einzelnen Maßnahmen. Das ist auch in anderen Städten wie beispielsweise Lübeck so“, sagt Wirtschaftsförderer Stefan Krappa, der gestern für unsere Zeitung einen Überblick über die kommenden Projekte gab. Er begleitet die Planungen mit: „Die Bismarckstraße soll zur Fußgängerzone umgebaut werden. Das setzt voraus, dass die Straße Am Rathaus im Zwei-Richtungsverkehr befahren werden kann. Für die Umgestaltung werden Fördermittel benötigt, die noch nicht bewilligt worden sind“, informiert er. Man trete auf der Stelle. Auch die Realisation des Projekts Friedrich-Ebert-Passage hänge von Fördergeldern ab. Die Bürgermeisterin fahre nach Kiel, um die Sache zu beschleunigen, so Krappa.

Die Verlegung des Sonn- abendmarkts – für Krappa eine Herzensangelegenheit. Er hat ein Konzept erarbeitet. Zusätzliche Werbemaßnahmen sollen dann laufen und das Angebot soll erweitert werden. Die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Stadt Pinneberg hält Krappa indes für positiv. Er bezieht sich auf eine Studie des Statistikamts Nord, die die Entwicklung bis 2030 beschreibt. Demnach wachse Hamburgs Rand stärker als bislang erwartet, der Kreis Pinneberg bis 2025 um satte 5,9 Prozent.

Pinneberg reagiert bereits auf die Wachstumsprognosen. Krappa weist auf die Wohnbauprojekte Eggerstedt (250 neue Wohneinheiten), das Ex-Kreishausgelände (140 neue Wohneinheiten) und das Ilo-Gelände hin, wo bis zu 360 neue Wohnungen, zum Teil auch für den kleinen Geldbeutel, entstehen sollen. Weiterhin soll am Ossenpadd geförderter Wohnungsbau realisiert werden. Auch an der Ecke Bahnhofstraße/Moltkestraße entstehen durch Keros-Bau 13 Wohnungen.

Ein weiterer Nebeneffekt des Wachstums: „Für die Unternehmen ist es hochinteressant, in Pinneberg zu investieren“, sagt Krappa. „Es ist täglich zu spüren.“ Die Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen in Autobahnnähe wie dem Rehmenfeld sei groß. „Aus unterschiedlichen Bereichen wie dem produzierenden Gewerbe, Handel und Dienstleistung.“

Zunehmende Knappheit von baureifen Gewerbeflächen

Aber: „Wir kommen zunehmend in eine Knappheit von baureifen Gewerbeflächen“, sagt er. Für die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen und Neuansiedlungen brauche man dringend baureife und erschlossene Gewerbegrundstücke. „Wir brauchen außerdem einen genehmigungsfähigen Haushalt, um Aufträge an externe Dienstleister und für Verkehrsuntersuchungen und ähnliche Dinge zu vergeben.“

Noch hat Pinneberg Gewerbegrundstücke, die an den Mann gebracht werden sollen. Das Rehmenfeld hat 12,5 Hektar Gewerbeflächen, der Ossenpadd 21 Hektar und die Müßentwiete 7,5 Hektar.

„Für die Müßentwiete besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, es fehlt noch an der äußeren und inneren Erschließung. Wir vermarkten aber bereits einzelne Grundstücke, zumal uns die Grundstücke auch als Stadt gehören“, sagt Krappa. Die Westumgehung müsse allerdings fertig sein, damit die Gewerbeflächen dort auch an das Straßennetz angebunden werden können. Für Ossenpadd und Rehmenfeld laufe jeweils parallel das Umlegungs- und Bebauungsplanverfahren. „Noch gibt es kein Planrecht und die Grundstücke sind nicht passend geschnitten.“ Krappa betont: Der Ossenpadd sei auch auf die Westumgehung angewiesen. Zum Verkauf stehen auch zwei große Gewerbeflächen in der Parkstadt Eggerstedt. „Wir nehmen weiterhin Gebote von Firmen entgegen.“

Was bringt 2017 noch? „Die Vertragsverhandlungen über den Weihnachtsmarkt.“ Auch über den auslaufenden Vertrag für die Zuschüsse an das Stadtmarketing muss verhandelt werden. Zuletzt gab es 60.000 Euro – Geld, das benötigt wird,um Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Gespräche mit den Fraktionen seien geplant, so Krappa. Zudem steht die Gründung der WEP-Holding bevor. „Mit der Beteiligung der Kommunen an der zukünftigen WEP-Kommunalholding können sie direkt Einfluss auf die Vermarktungs- und Entwicklungsstrategien der Kreis-Wirtschaftsförderung nehmen“, erklärt Krappa. In der Holding sollen die Wirtschaftsförderungen besser aufeinander abgestimmt werden. 2017: Für den Wirtschaftsförderer wird es ein ereignisreiches Jahr.

von René Erdbrügger

erstellt am 05.Jan.2017 | 14:30 Uhr

