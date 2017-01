Standort Kreis Pinneberg : Wirtschaft fordert Straßenausbau, mehr Stromtankstellen und Abbau von Bürokratie

1 von 1 Foto: Amsberg 1 von 1

Tornesch | Tempo beim Ausbau der A20 und der Elbquerung, Schaffung des dritten Bahngleises zwischen Hamburg und Elmshorn, sechsspuriger Ausbau der A23, aber auch Erweiterung des Netzes von Stromtankstellen: Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur stehen ganz oben auf der Wunschliste der Wirtschaft im Kreis Pinneberg. Die Ausweisung zusätzlicher Gewerbegebiete ist aus Sicht der Wirtschaftsvertreter ebenfalls unabdingbar, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen.

Außer der Bundestagswahl im Herbst steht in Schleswig-Holstein im Mai dieses Jahres auch die Landtagswahl an. Beste Voraussetzungen, um Wünsche an die Politik zu äußern. shz.de hat die Geschäftsführer des Unternehmensverbands Unterelbe-Westküste und der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (Wep) – Ken Blöcker und Harald Georg Schroers – sowie Paul Raab, Leiter IHK-Zweigstelle Elmshorn, nach ihren Wünschen und Forderungen an die Politik gefragt.

Und die Antworten sind deutlich. So hält es Raab für „ein schlimmes Versäumnis“, dass das dritte Gleis nicht in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden ist. Schroers plädiert für „großen Druck“ auf die Politik, um gute Verkehrsanbindungen für den Kreis Pinneberg zu erhalten. Blöcker schließlich fordert mehr finanzielle und personelle Mittel für den Ausbau der Infrastruktur.

Die Wunschzettel der Wirtschaftsvertreter beschränken sich allerdings nicht auf neue Gewerbegebiete und bessere Verkehrsanbindungen. Sie sind wesentlich länger: niedrigere Energiepreise, schnellerer Ausbau der Breitbandversorgung, engere Kooperation mit Hamburg, Stärkung der Industriepolitik, Abbau von Bürokratie, Verstärkung des Auslandsmarketings und nicht zuletzt die Schaffung von Gründer- und Technologiezentren.

Ganz oben auf der Wunschliste bei Harald Georg Schroers, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (Wep), steht die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. „Der Kreis Pinneberg gehört heute zu den Kreisen mit dem geringsten Gewerbeflächenangebot in Schleswig-Holstein und in der Metropolregion Hamburg. Gleichzeitig zählen die Preise, die Unternehmer für den Kauf von Gewerbegrundstücken zahlen müssen, zu den höchsten in Norddeutschland“, so die Feststellung von Schroers. Die Folge: Viele Unternehmen, die an ihrem Standort keine Erweiterungsmöglichkeit hätten, würden ihre Investitionen verschieben oder in andere Regionen abwandern.

Schlimmer noch: „Ansiedlungswillige Unternehmen von Außerhalb wählen gleich eine günstigere Alternative in einem anderen Kreis“, sagt der Wep-Chef. Belege für diese Entwicklung fänden sich beispielsweise im rückläufigen Gewerbeflächenverkauf oder den Gewerbeanmeldungen je 10.000 erwerbsfähigen Einwohnern, bei denen der Kreis Pinneberg in Deutschland von Platz 18 auf aktuell 46 gefallen sei. „Langfristig leidet darunter der wirtschaftliche Erfolg des Kreises und der Wohlstand seiner Einwohner.“ Im flächenmäßig kleinen, aber dicht besiedelten Kreis Pinneberg mit 49 Städten und Gemeinden sei die Ausweisung neuer, wettbewerbsfähiger Gewerbegebiete besonders herausfordernd. Neben anderen politischen Maßnahmen könnten hier beispielsweise administrative Anreize wie Planungsvereinfachung helfen oder die finanzielle Förderung einer gemeinsamen Siedlungsplanung und Grundstücksentwicklung, die von mehreren Städten, Gemeinden und dem Kreis getragen werde.

Die Gründung von innovativen Unternehmen oder die Einführung von innovativen Verfahren und Produkten in bestehenden Unternehmen sind laut Schroers für eine starke Wirtschaft unverzichtbar. „Allerdings zeigen die Zahlen für die Patentanmeldungen, die Anzahl der Beschäftigten und Unternehmen in innovativen Branchen oder andere Indikatoren, dass der Kreis Pinneberg hier, wie Schleswig-Holstein insgesamt, noch Luft nach oben hat“, sagt er.

Eine Möglichkeit, technologiegetriebene Unternehmensgründungen und Wissenstransfer zu fördern, ist nach Ansicht von Schroers der Betrieb von Gründer- und Technologiezentren. Denn trotz fortschreitender Digitalisierung mit ihren wachsenden Möglichkeiten zur virtuellen Vernetzung wie Videokonferenzen, Internet der Dinge und weltweiter Wissenszugang sei „ein Ort der physischen Begegnung“ für viele Innovations- und Gründungsprozesse immer noch vorteilhaft. Der Kreis Pinneberg verfüge allerdings im Gegensatz zu den meisten Kreisen und kreisfreien Städten im Land nicht über ein Gründer- und Technologiezentrum.

Eine zentrale Forderung des Wep-Geschäftsführers ist der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Der Hamburger Containerhafen, der Flughafen oder die Arbeitsplätze in der Hamburger City können aus vielen Teilen des Kreisgebietes schneller erreicht werden als aus manchem Hamburger Stadtteil, macht er deutlich.

Er sagt aber auch: „Die rasch fortschreitende Verstädterung von großen Teilen des Kreisgebietes erfordert eine stetige Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, um den Mobilitätsvorteil bei zunehmender Verkehrsverdichtung zu erhalten.“

Dafür seien bereits einige Maßnahmen in der Umsetzung oder stünden als Idee zur öffentlichen Diskussion: Der Ausbau der A20 als bislang fehlende, schnelle Ost-West-Querung in Schleswig-Holstein und zukünftiger Funktion als vierter Hamburger Ring, der sechsspurige Ausbau der A23, der Ausbau des schienengebundenen Personennahverkehrs, also das dritte Gleis in Pinneberg, aber auch der Ausbau des Netzes von Stromtankstellen und der Bau von Fahrradschnellwegen. „Die gute Verkehrsanbindung für Mitarbeiter, Kunden und Waren ist einer der wichtigsten Standortfaktoren für die Unternehmen im Kreis Pinneberg. Die gute Erreichbarkeit ist daher existenziell, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und deren Arbeitsplätze zu erhalten. In diesem Sinne sollten Lösungen mit großem Druck diskutiert und vor allem umgesetzt werden“, so Schroers.

Außerdem hält er aufgrund der engen wirtschaftlichen Verzahnung abgestimmte Planungen und Entwicklungsmaßnahmen mit Hamburg für unerlässlich. „Das gilt auch im Kleinen, wie bei der Koordinierung von Baumaßnahmen im Straßenverkehr. Der von beiden Ländern eingesetzte Baustellenkoordinator für den Ausbau der A7 ist hierfür ein gutes Beispiel.“

Zudem sagte Schroers, dass auch im Kreis Pinneberg die Industrie zusammen mit dem Groß- und Einzelhandel zu den wichtigsten Steuerzahlern und Arbeitgebern gehöre. „Das sollte in der Wirtschaftspolitik und den Maßnahmen des Landes erkenntlich sein“, sagt er.

Hinter der Abkürzung Wep verbirgt sich die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg. In der Eigenbeschreibung heißt es: „Sei es bei der Schaffung eines investitionsfreundlichen Klimas, Steigerung des wirtschaftlichen und sozialen Wohls oder Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Finanzkraft des Kreises und seiner Kommunen – unsere Arbeit zielt darauf, optimale Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg herzustellen. So werden unternehmerische Investitionen in der Region gefördert, Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten.“ Gesellschafter der Wep sind der Kreis Pinneberg, die Sparkasse Südholstein und die Wep GmbH.

