vergrößern 1 von 3 Foto: Zimmermann (2) 1 von 3

„Wir brauchen mehr Hallenzeiten und müssen die Einnahmen optimieren“, sagte Vorsitzender Sven Schubert während der Mitgliederversammlung des Rellinger Turnvereins (RTV) im Turnerheim an der Hohlen Straße. Schubert berichtete, dass die Entwicklung des RTV insgesamt durchaus positiv verläuft. So steigt beispielsweise die Zahl der Mitglieder kontinuierlich an und liegt inzwischen bei 1650. Auch die Veranstaltungen des Vereins kommen in Rellingen hervorragend an, erklärte Schubert. Sommerfest, Familienlauf, Frauenkleidermarkt, vor kurzem der Gesundheitstag, Handball-Faschingsfeier – es gebe etliche Aktionen, mit denen sich der RTV präsentiere. „Wir sind ein toller Verein. Das können wir nach außen zeigen“, betonte der Vorsitzende.

Aber eben auch ein Verein mit Sorgen. So standen im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von etwa 417 920 Euro Ausgaben in Höhe von rund 424 630 Euro gegenüber. Für 2017 befürchtet Schubert ein Minus in ähnlicher Größenordnung. Für ihn ist deshalb klar, dass sich etwas tun muss. Die Ausgaben seien schon stark reduziert worden, so dass der Vorsitzende kaum noch Spielraum für weitere Kürzungen sieht, „damit wir den Verein nicht kaputt sparen“. Deshalb sollen die Einnahmen erhöht werden. Der RTV will dafür aktiv auf Rellinger Unternehmen zugehen, um zusätzliche Sponsoren zu gewinnen. Wer die Vereine unterstütze, fördere die Kinder- und Jugendarbeit, betonte Schubert. Auch die Gastronomie im Turnerheim will der Vorsitzende auf neue Beine stellen. Das Angebot müsse attraktiver werden, erklärte er.

Spenden, Sponsoren, neue Mitglieder – das sind laut des RTV-Chefs die Möglichkeiten, die finanzielle Situation zu verbessern. Um in der Breite zu wachsen, müssten dem Verein auch ausreichend Hallenzeiten zur Verfügung stehen. Daran fehlt es aber schon jetzt. Gerade die ständig wachsende Handballabteilung schaffe es kaum noch, für alle Mannschaften Trainingsmöglichkeiten zu finden. Schubert erklärte zwar, dass er von der Gemeinde nicht den Bau einer neuen Halle fordere. Aber er wünscht sich Gespräche mit Politik und Verwaltung, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Als Formsache entpuppten sich die Vorstandswahlen. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für Thilo Dohrmann (Erster stellvertretender Vorsitzender), Sabine Scholz (Dritte stellvertretende Vorsitzende), Andreas Schmidt-Böllert (Dritter Kassenprüfer), Celine Nahnsen (Pressewart) sowie die Ehrenräte Rita Nickel, Niels Jensen und Hauke Pohlmann aus.